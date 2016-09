PSOE insiste en que intentará "restañar heridas" con Podemos para que los presupuestos del 2017 salgan adelante

Viernes, 30 septiembre 2016

En rueda de prensa, la portavoz de los parlamentarios socialistas ha afeado al PP sus críticas a la aprobación del techo de gasto en la región, después de que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos hayan acordado, en el Congreso de los Diputados, modificar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las comunidades autónomas puedan aprobar sus techos de gasto. Un acuerdo, ha destacado, que "fortalece la decisión que hace días tomaron las Cortes de Castilla-La Mancha".

Dicho esto, ha añadido que en base a este acuerdo la próxima semana el Ministerio de Hacienda dará instrucciones a las autonomías sobre cómo tienen que hacer sus presupuestos, algo que el portavoz del PP en las Cortes regionales, ha lamentado, "debe desconocer".

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y AGUA

Luego de condenar que el PP no se haya pronunciado sobre los 19 millones de euros "de más" que el Gobierno regional ha puesto este viernes sobre la mesa para la agricultura ecológica, "más de lo que han pedido durante meses", la diputada por Ciudad Real también ha echado en falta que el portavoz 'popular' no haya valorado la prórroga del decreto de sequía, ante el fin del año hidrológico.

Y es que Fernández ha condenado que un año tan seco, como el que ha tenido Castilla-La Mancha, el Gobierno en funciones "haya esquilmado a la región", derivando 200 hectómetros de agua al Levante.

Y es que a la portavoz parlamentaria socialista le "llama la atención" que en el Consistorio de Talavera de la Reina, con su alcalde del PP a la cabeza, todos los grupos políticos se hayan puesto de acuerdo para oponerse a la prórroga de ese decreto de sequía, lamentado que los parlamentarios 'populares' no se sumen a ese rechazo.

"No es posible porque Cospedal no lo permite y Ramos para ellos es un díscolo. Pero a veces hacen falta díscolos y me gustaría que el Grupo Parlamentario Popular lo fuera y se alineara con los intereses de Castilla-La Mancha y no con los de Cospedal", ha manifestado.