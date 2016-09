Page dice que su "opinión, decisión y voluntad" mañana pasa por que se "permita" la reunión de la Comisión de Garantías

Viernes, 30 septiembre 2016

PSOE

NACIONAL | eldiadigital.es

A preguntas de los medios en Caudete (Albacete), donde ha visitado una fábrica, García-Page ha señalado que es "absolutamente indispensable que ante un conflicto que tiene clara raíz jurídica" y en el que "hay problemas de interpretación", como mínimo se permita "democráticamente" reunirse a la mencionada Comisión.

El socialista, preguntado por su postura ante la cita de este sábado, ha indicado que se ha pasado toda su vida "intentando desalojar al PP de las instituciones" y es "firme defensor del 'no' a Rajoy y 'no' a seguir perdiendo frente a Rajoy en distintas elecciones y cada vez por más, y desde ese planteamiento, que es el que le tiene que importar no solo a la militancia sino a la sociedad en su conjunto, tengo una mentalidad positiva".

"De toda crisis, como dicen los chinos, cabe deducir una oportunidad, y no tengo ninguna duda de que de esa situación de crisis que vivimos, también el país, obtendremos una oportunidad de relanzamiento, siempre y cuando se cumpla con algo que es a lo que me quiero limitar, a demandar que haya la sensibilidad mínima democrática como para que hoy se permita reunir a la Comisión de Garantías del PSOE".

Sobre la posibilidad de que la situación actual en el partido esté confundiendo a los militantes, ha apuntado que "seguramente la sociedad española desde que entró en crisis tiene muchos elementos de confusión", aunque lo que él quiere es "ganar al PP, recuperar la confianza mayoritaria de los ciudadanos".