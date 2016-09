Ganemos estudia impugnar la doble votación del Pleno para aprobar la deuda del Ayuntamiento con Eborabús

Viernes, 30 septiembre 2016

Talavera de la Reina

En rueda de prensa, Arnao ha mantenido que el equipo de Gobierno del PP actuó con premeditación al colocar las propuestas de modificación de crédito en el último punto del día, y en medio de una votación "extraña" de "empate" entre 25 concejales porque, según la portavoz, "no le salían las cuentas".

A este respecto, Arnao ha culpado al Gobierno de Ramos de "retorcer" el reglamento del Pleno que se celebró el jueves, para llevar la aprobación del pago de la deuda y la modificación de crédito de 607.000 euros como moción de urgencia a última hora, tras cuatro horas de debate, y "sin periodistas en la sala".



"JUEGO DE TRILEROS"

En opinión de la portavoz de Ganemos, la maniobra del equipo de Gobierno fue un "juego de trileros", ya que según el artículo 73 del reglamento, las propuestas del Gobierno municipal se deben tratar en el primer apartado del orden del día, a lo que ha añadido que no se pueden amparar en la separación en tres expedientes.

Por ello, Arnao ha insinuado que "el Gobierno no debe estar haciendo las cosas bien respecto al pago de la factura de autobuses para llevar el punto del Pleno más importante a debatirlo ante una sala vacía".

Respecto a la votación, Ganemos cuestiona las "formas" ya que, según ha explicado Arnao, se vio que Ciudadanos "se abstenía" e inmediatamente el alcalde, Jaime Ramos, dijo que había habido un empate y pidió una segunda votación. Precisamente en esta segunda vuelta, la propuesta fue aprobada como mayoría del PP y los dos concejales de Ciudadanos, que se habían abstenido previamente.

Por ello, Arnao ha vuelto a cuestionar que la factura de Eborabús "no está motivada ni documentada" al quedar extinguido el contrato en 2014 y la prórroga que figura en el mismo, "sin que en ningún lugar aparezca la deuda de la empresa", respecto a un servicio que cuesta a los talaveranos unos "5.000 euros al día". "Si no hay ningún documento que acredite la prórroga, el contrato de autobuses no tiene ninguna base legal en estos momentos", ha insistido.