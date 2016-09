“¿DÓNDE ESTABA DEL PP DE CUENCA CUANDO COSPEDAL SE LLEVÓ EL LABORATORIO PECUARIO REGIONAL?” (Joaquín Cuadrado)

Viernes, 30 septiembre 2016

OPINIÓN | El Dia

En mi condición de director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, pero sobre como ex director del centro durante doce años, me veo en la obligación de responder a alguna de las afirmaciones del Sr. Mariscal, que son muy graves porque en esta ocasión no las hace desde la ignorancia, sino que conoce muy bien el tema, pues como él mismo explica fue director del Laboratorio Pecuario Regional de Castilla-La Mancha. Laboratorio que el Gobierno del Partido Popular se llevó de Cuenca, sin que el actual alcalde de la ciudad ni ningún dirigente provincial del Partido Popular dijera ni una palabra. Ese fue y sigue siendo el interés del PP por Albaladejito.

El Gobierno de Cospedal fue dejando sin contenido el Centro de Albaladejito en cuanto a lo que investigación se refiere, no apoyando nuevos proyectos de investigación, ni nuevos becarios predoctorales, ni nuevos investigadores, ni presupuesto suficiente. Pero la peor parte se la llevó el Laboratorio Regional Pecuario, que, por el capricho de un director general, fue desmontado en su totalidad para trasladarlo a Toledo y Talavera de la Reina. Además, de una forma incluso “violenta”, pues se desmontaron todos los aparatos e instrumental del Centro (muchos de los cuales no pudieron volver a poner en marcha) e incluso los aparatos de aire acondicionado. Como consecuencia de aquello, más de 30 personas especialistas en diversas técnicas analíticas (serología, microbiología, etc.), tuvieron que ser reubicadas en otras dependencias de la Junta de Comunidades, en trabajos que no tenían nada que ver con la labor que realizaban. Esto generó gran malestar y decepción entre el personal del Laboratorio, que llevó a cabo numerosas concentraciones de protesta.

Otra de las consecuencias de desmontar el Laboratorio Regional Pecuario es que se derrochó la importantísima inversión que durante varios años hizo el Gobierno socialista en homologar y acreditar las diferentes técnicas analíticas que se desarrollaban en el Laboratorio para estudiar las distintas enfermedades que se analizaban (para poder sacar un positivo en cualquier enfermedad epidemiológica que se analizaba en las instalaciones del Centro, esa técnica tenía que estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para que tuviera validez).

Entonces ningún dirigente de del PP de Cuenca, incluidos Benjamín Prieto y Ángel Mariscal, manifestaron ningún interés por el Centro de Albaladejito ni preocupación por la marcha del Laboratorio Regional Pecuario. Por el contrario, el PP de Cuenca aplaudió la decisión de Cospedal, al rechazar una moción del Grupo Socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca, solicitando que el laboratorio se quedara en la aquí. El acta de aquel pleno del 28 de junio de 2013 se puede consultar en la página web del ayuntamiento de Cuenca: http://gobiernoabierto.cuenca.es/portal/lang__es/p60706__2/tabid__25560/Default.aspx.

No voy a entrar en el despropósito de que el Sr. Mariscal quiera hacer creer a alguien en Cuenca que el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre “El Ardal” lo creó el Partido Popular en 2015, porque insulta a la inteligencia de los conquenses. Baste leer este enlace a una noticia sobre la actividad del centro en 2010 http://www.lacerca.com/noticias/cuenca/centro_pasado_ano_animales-53857-1.html.

En resumen, el Centro de Albaladejito no fue para el Gobierno de Cospedal más que otro recurso más dónde recortar en la provincia de Cuenca, por más que el Partido Popular se empeñe en defender lo contrario, amparándose ridículamente en la aprobación de la Ley 4/2015 por la que se creaba el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF). Ley que no contaba con ninguna partida presupuestaria, y que se aprobó en la última sesión de las Cortes Regionales, por lo que poco tiempo hubo para desarrollarla.

Sí que acierta el Sr. Mariscal, aunque llega tres años tarde, al afirmar que el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito es uno de los recursos más importantes de los que dispone la provincia. Por esa razón, los gobiernos socialistas siempre han respaldado este centro y siguen haciéndolo.

La actual Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el compromiso firme de trabajar para que Albaladejito no sólo mantenga su actividad, sino que vaya a más. Por esa razón, ya mantuvo conversaciones con la Fundación CCM para alcanzar un acuerdo y que, compre quien compre la finca, el Centro siga desarrollando su labor como hasta ahora.

En cuanto a la oferta presentada por la Diputación Provincial de Cuenca, quiero creer, en aras de la lealtad y colaboración institucional, que se presenta con el objetivo de dar continuidad al centro y de trabajar mano a mano con la Junta de Comunidades en potenciar Albaladejito, como afirma su presidente y presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto. Aunque en ese caso “chirría” que el Gobierno regional se haya enterado de la misma por la prensa.