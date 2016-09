PSOE insiste en cuestionar la compra del Convento de Santo Domingo de Huete a un concejal del PP

Viernes, 30 septiembre 2016

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca, Joaquín González Mena, ha explicado que “lo que no entendemos es que la institución provincial haga un desembolso de 130.000 euros por un inmueble en Huete y no tenga la misma deferencia con el resto de ayuntamientos de la provincia de Cuenca, probablemente porque los demás edificios no son propiedad de ediles del PP”.

Considera el diputado socialista que esto supone “un agravio comparativo y una cacicada”, y pone como ejemplo el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, “cuyos habitantes han tenido que pagar de su bolsillo los 100.000 euros que costaba el Convento de las Clarisas”. “¿Qué pensarán los jareños de esta compra?”, se pregunta, y añade que “no se entiende” que se actúe de forma diferente entre los municipios.

Y es que, ha añadido, “son muchos los municipios de esta provincia que tienen patrimonio histórico de propiedad privada y que no comprenden por qué a ellos se les discrimina”. Es más, “no entienden que se gaste tal cantidad en un edificio privado mientras se les dice que no hay dinero para ellos, por ejemplo para sufragar el servicio de bomberos, para invertir más en sus pueblos, para arreglar carreteras que están en muy mal estado o para prestar un mejor servicio de asesoramiento técnico a sus ayuntamientos”.

La compra, “poco ética”

González Mena ha enfatizado que la compra de dicho convento a un concejal del PP “no será ilegal, pero sí poco ética”. Según ha argumentado, “no cuestionamos que cualquier persona pueda ser edil del PP, como intentó hacer ver el señor Prieto en el Pleno pasado, pero sí nos parece muy curioso que la Diputación adquiera precisamente este inmueble y exija que el resto de ayuntamientos se ocupen de obtener la cesión de las infraestructuras por ellos mismos”.

Es por ello que “nos preguntamos qué hay detrás del hecho de que haya evitado al Ayuntamiento de Huete esta compra y no como ha pasado con su compañera de Villanueva de la Jara. La respuesta es clara: no ha querido someter al alcalde ‘popular’ optense a ponerse en el brete de tener que comprar un inmueble a uno de sus concejales”.