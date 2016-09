El periodo medio de pago de Castilla-La Mancha en julio se situó en 24 días

Viernes, 30 septiembre 2016

Las comunidades autónomas donde el periodo medio de pago es mayor son de nuevo Castilla y León, con 91,73 días, seguida de Islas Baleares, con 83,03 días, la Comunidad Valenciana, con 59,12 días, y la Comunidad de Madrid, con 54,53 días.

Por su parte, Aragón y Extremadura cumplen el límite máximo de pago previsto en la normativa (30 días) por primera vez desde la publicación de la serie histórica, ya que su periodo medio de pago a proveedores (PMP) asciende en julio a 17,25 y 17,12 días, respectivamente.

Respecto al mes de junio continúan incumpliendo el plazo de 30 días las regiones de Cantabria (36,49), Madrid (54,53), Murcia (31,08) y Valencia (59,12). No obstante, Hacienda destaca que Murcia (31,08) y Valencia (59,12), que llevaban superando el límite de 60 días desde febrero de 2016, este mes han reducido su PMP por debajo de ese límite. Por último, siguen incumpliendo el plazo de 60 días Baleares y Castilla y León.

Como consecuencia de los incumplimientos reiterados del PMP, el Ministerio de Hacienda comunicó a las comunidades de Aragón y Extremadura el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores, así como el importe que deben destinar al pago a proveedores.

En el caso de la Comunidad Valenciana se comunicó el pasado mes de junio el inicio de las medidas automáticas de corrección que prevé el artículo 20.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Este artículo establece que todas las modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la comunidad autónoma y que no se financien con cargo al fondo de contingencia o con baja en otros créditos requerirán de la adopción un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía, del que se informará al ministerio.

Por otro lado, resultan de aplicación las medidas automáticas de prevención a las comunidades de Islas Baleares, Murcia y Castilla y León, tras efectuarse la comunicación de alerta prevista en el artículo 18.4 de la ley.

La comunicación de alerta indica el importe que la comunidad deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que deberá adoptar para generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.

En julio la ratio de operaciones pagadas disminuyó en 20,32 días, al pasar de 49,02 a 28,70 días, debido al efecto que tuvieron en junio los elevados pagos realizados por las dotaciones autorizadas para el conjunto de CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA. La ratio de operaciones pendientes de pago desciende 0,85 días, pasando de 44,15 a 43,30 días.

BAJAN LA DEUDA COMERCIAL Y LA DEUDA NO FINANCIERA

Por otro lado, la deuda comercial de las CCAA ha disminuido en 325 millones de euros hasta situarse en 7.034,42 millones, lo que supone una reducción del 4,42% respecto al mes anterior. Según el departamento de Cristóbal Montoro, se trata del mejor dato desde la publicación de la serie histórica.

Durante 2016 la reducción alcanza el 21,79%, mientras que desde 2012 hasta la actualidad, las 14 CCAA que suscribieron plan de ajuste han reducido su deuda un 75,22%.

La mayoría de las regiones disminuyen su deuda comercial, sobre todo Cantabria (-30,4%), Castilla-La Mancha (-33,2%) y Comunidad Valenciana (-23,8%), frente a las subidas de Navarra (+36,7%) y Canarias (+15,1%).

En cuanto a la deuda no financiera, se ha reducido en 270,18 millones de euros, un 2,4% respecto al mes anterior, hasta los 11.016,6 millones, el mejor dato de la serie histórica publicada.

La reducción de los volúmenes de deuda, según Hacienda, está relacionada, principalmente para las comunidades autónomas adheridas, con los pagos del FLA, destinados a la financiación de la desviación del objetivo de déficit de 2015.

CORPORACIONES LOCALES

Respecto a las corporaciones locales, las entidades de cesión presentan un periodo medio de pago a proveedores de 85,24 días. Sin embargo, el PMP del subsector sigue en proceso de disminución si se excluyen aquellas que presentan un periodo superior a los 60 días, que representan en torno a un 15% del subsector.

Para las principales ciudades de España, el periodo medio de pago superó los 60 días en el caso de Palma de Mallorca (60,81) y los 30 días en el caso de Sevilla (39,2), A Coruña (35,46) y Zaragoza (30,39).