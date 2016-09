El año hidrológico termina con un 5% menos de lluvias de lo normal

Viernes, 30 septiembre 2016

Así, para el portavoz de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, Héctor Prado, el dato "no es una sorpresa" tras los récord de temperaturas que se está batiendo mes a mes. En declaraciones a Europa Press ha dicho que esta es "una señal bastante clara" tanto para la población como para los políticos de que el cambio climático no es algo que vendrá en el futuro sino que "ya está encima".

"No son buenas noticias, hay que tomarlo como una señal clara de que hay que tomar medidas contra el cambio climático y revertir la situación. La falta de agua, a la que España es muy vulnerable, puede afectar al medio ambiente, a la sociedad en su conjunto y al sector turístico, por lo que además tendrá también un impacto económico", ha advertido.

En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha subrayado que en los últimos 20 años, desde 1990, el caudal de los cauces de los ríos ha bajado una quinta parte y ha calificado este hecho de "catastrófico" para España.

A su juicio, este año hidrológico ha sido malo, pero advierte de que la tendencia es que cada vez se dispondrá de menos recursos hídricos. Por ello, ha insistido en que la única forma de paliar la situación es usar menos agua y atajar el cambio climático.

Mientras, para el portavoz de agua de Greenpeace, José Luis García Varas, a corto plazo no se pueden sacar interpretaciones, aunque ha recordado que los modelos climáticos indican que cada vez el clima será más seco si no se frena el cambio climático. Por ello, ve que este balance hídrico está "en línea con esa tendencia", pero a pesar de ello afirma que no se puede interpretar como un indicador concreto del cambio climático.

En todo caso, ha denunciado que no se están tomando las medidas adecuadas y que en España, en materia de agua, se sigue funcionado "como si no fuera a ocurrir nada" o como si el cambio climático no fuera a provocar un clima cada vez más seco.

Para el portavoz de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, el año hidrológico que se cierra, en su conjunto algo más seco que la media, es "un recordatorio" del cambio climático y los riesgos que este supone para España y que van asociados a periodos más secos y cada vez más intensos y largos, así como del riesgo que supone seguir apostando por "mucho riego" en un escenario de cada vez menor disponibilidad de agua.

Por ello, ha expuesto que para SEO/BirdLife cada vez es más importante plantear un nuevo modelo hidráulico, con cultivos que consuman menos agua e incluso la vuelta al secano en algunos casos. "Un modelo hidráulico que garantice la calidad ambiental es la garantía de la conservación del buen estado de las aguas y de los usos posteriores. No hay que anteponer los usos a la calidad ambiental", ha concluido.