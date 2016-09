Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta y condiciona su continuidad a la decisión del Comité Federal

Viernes, 30 septiembre 2016

Crisis en el PSOE

Tras varios días sin hablar de forma pública el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunciaba esta tarde una comparecencia exprés en la que, lejos de anunciar una hipotética dimisión, se ha mantenido en su postura y ha pedido tranquilidad a la militancia ante las últimas informaciones de posibles movilizaciones.

Sánchez aseguró que el PSOE tiene que elegir mañana entre dos posturas, la que defiende él convocando un Congreso Federal para que hable la militancia y “que tras las dimisiones tiene que ser extraordinario”, ha matizado, y la que defienden los críticos de que sea una gestora la que se ocupe del partido.

Un punto en el que Sánchez ha mantenido que eso supondría la abstención para dejar gobernar al PP y ha alertado que eso supondría “abrir la legislatura del chantaje”.

“Nunca he creído que la abstención suponga estar más cerca de la derecha pero sí advierto de las consecuencias”, ha dicho el socialista quien ha justificado su “no” a Rajoy en los numerosos casos de corrupción que asolan al Partido Popular y “por los que no ha asumido ninguna responsabilidad política”. “España se merece un gobierno limpio y dialogante y estoy convencido de que con Rajoy no es posible”, ha sentenciado.

Sin embargo, Sánchez ha realizado reiteradas llamadas a la calma de las bases del partido a las que ha pedido “serenidad y tranquilidad” al tiempo que defendía un partido en el que se pueda debatir “hasta la extenuación” pero una vez que hable la militancia en un Congreso “tenga una sola voz”.

En este sentido, Sánchez ha dejado la puerta abierta a su dimisión si la decisión del Comité Federal es la de crear una gestora para abstenerse puesto que, ha insistido, “si el PSOE mañana decide cambiar de opinión y abstenerse no podría defender una postura que no comparto”.