Abstención del Comité Federal

Sábado, 1 octubre 2016

BLOGS | José Manuel López García

En el PSOE, si al final se celebra la reunión del Comité, la posición política de Pedro Sánchez puede ser laminada por el sector crítico. Sánchez está siendo atacado de forma durísima por una considerable parte de los pesos pesados de su propio partido. A mi modo de ver de una forma injusta y desproporcionada. Porque los malos resultados electorales de las recientes elecciones no son responsabilidad exclusiva de Sánchez. Creo que la pérdida de votos del partido socialista obedece a más causas.



Uno de los líderes históricos del PSOE el señor Borrell ha expresado en un programa de televisión sus impresiones acerca de esta crisis tan tremenda en la dirección de este histórico partido y me han parecido muy sensatas. Critica las descalificaciones personales contra Sánchez y defiende el proceder de su equipo y también sus planteamientos procedimentales ante la situación creada.



Está por ver si este sábado se reúne el Comité Federal del PSOE, ya que de no hacerlo sería la salvación de Sánchez y de su acertado planteamiento general que se plasma en su intento de ensayar la posible formación de un gobierno alternativo al de Rajoy. De todos modos, también es cierto que es difícil saber el rumbo que tomarán los acontecimientos ante la radical división en la cúpula de los socialistas. Lo que ha pasado esta semana quedará para la historia y será analizado en detalle.



En relación con la declaración de Pedro Sánchez difundida la noche de este viernes 30 de septiembre, a mi juicio, expresa muy claramente su proyecto político que no quiere ceder al chantaje asumiendo con coraje que es posible, al menos, un gobierno progresista para no seguir con el apoyo desde la oposición a unas leyes y a una acción de gobierno que no beneficia, suficientemente, al conjunto de todos los ciudadanos, como debería de ser.

Los casos de corrupción en el PP es cierto que son de una tremenda gravedad y es lógico que el Secretario General del PSOE se refiera a los mismos para argumentar y reafirmar su posicionamiento político.



Sánchez no es reconocido por un sector del partido socialista como Secretario del partido socialista lo que agrava todavía más las cosas, si es que todavía es posible tal cosa. El sector oficialista de Sánchez se defiende y argumenta frente a los críticos encabezados por Susana Díaz que está intentando lograr el poder total en el partido socialista.



Sánchez lo ha dejado entender en su declaración pública: dimitirá si el Comité Federal aprueba la abstención a Rajoy. Considero que si se celebra el Comité, la suerte de Pedro Sánchez ya está decidida de antemano, aunque se debata mucho. Si bien en política todo es posible. Y la capacidad de negociación del señor Sánchez tendrá que alcanzar el virtuosismo y la excelencia para convencer a los barones del sector crítico del acierto de sus propuestas políticas de cara a la superación del bloqueo político actual que conduce a unas terceras elecciones. Ya ha demostrado coraje e inteligencia en otras ocasiones y esto mismo podría ser suficiente para que siga al frente del partido socialista.