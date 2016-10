El FS Talavera gana el derbi comarcal y cierra el mes invicto en liga

Domingo, 2 octubre 2016

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 13:55 |

El mes de septiembre dijo adiós con el Soliss Fútbol Sala Talavera firmando pleno de puntos (nueve obtenidos de nueve posibles) dentro de la competición liguera, algo que permite a los de Raúl Aceña seguir por segunda semana consecutiva en lo más alto de la general de este Grupo IV de la Segunda División ‘B’. Dicho encuentro, jugado en la noche de este viernes y ante un millar de espectadores, supondría la tercera cita de los cerámicos en apenas seis días, un hecho que ciertamente condicionó el choque ante Integra2 Navalmoral Fútbol Sala, si bien es cierto que al final los tres puntos, que era lo importante, se quedaba en Talavera de la Reina. A un ritmo no muy alto se iba a jugar este partido en el que los de Natanael Torrecillas buscaron salir fuerte presionando en tres cuartos y de esta manera ahogar la salida de balón de los de Raúl Aceña. Esta estrategia tuvo sus cosas buenas, pero también sus riesgos tuvieron los moralos, quienes vieron cómo Josete rompía por media pista y se plantaba sólo ante Alexis salvando el meta por bajo. Con el paso de los minutos Navalmoral bajaba su línea a media pista y Talavera, aunque poco a poco se hacía con el peso del encuentro, no llegaba del todo a estar lúcido de ideas en ataque. A fogonazos conseguían los locales poner el aprietos al meta rival, casi todas las veces con disparos escorados que eran bien repelidos por el meta y cuando no por la defensa, como le ocurrió a Justo Cáceres con una vaselina repelida por Nando bajo palos. El conjunto extremeño, por su parte, intentaba sacar provecho a sus acciones de pizarra y algún que otro error defensivo local. Así Víctor del Mazo se encontró con una gran respuesta de Juan y poco después Fermín no podría aprovechar un rechace del meta y su disparo se paseaba por línea de gol sin un rematador al segundo palo. Visto lo visto parecía que nos encaminábamos con el 0-0 al descanso, pero a falta de escasos segundos para el final todo cambió. El Soliss FS Talavera gozaba de una triple acción en ataque que no acertaba Jesús Jiménez ni tampoco Chispa, pero sí un Josete que fusilaba la meta contraria y ponía a su equipo por delante. En la reanudación salieron los locales algo aletargados y eso les costó un susto. Hasta por tres veces aparecería Juan para sacar sendos mano a mano a Torre, Víctor del Mazo y Javi De la Cuerda. El empate parecía barruntarse en el Primero de Mayo, pero este se quedó sólo en una posibilidad, no en una realidad. Y es que en el 24’ una falta de entendimiento entre Víctor del Mazo y Alexis le dejaba a Chispi la bola en bandeja para sólo tener que empujar la bola a la red y poner de esta manera un 2-0 que ponía el encuentro con viento muy a favor de los de Talavera de la Reina. Aunque jugando al ‘tran – tran’, los locales estaban muy cómodos en el partido, pareciendo llevar el dominio de la situación y economizando los esfuerzos a una semana muy larga. Cierto es que alguna que otra concesión atrás pudo costarles algún disgusto, pero los visitantes tampoco es que estuvieran con su mejor día en lo que al ataque se refiere. En el 27’ Nando fallaba una clara acción de esas imperdonables para la calidad que atesora el gallego y unos minutos más tarde Yuki tenía una clara oportunidad tras despejar Juan un remate de volea de Pacheco. No acertaban los de Navalmoral de la Mata y sí que lo conseguía Fonsi en el 34’ con un remate raso desde fuera del área que se coló por debajo de las piernas del meta. Con el 3-0 y pocos minutos para el final se la jugó de cinco Natanael Torrecillas, pero la estrategia le serviría más bien de poco, sólo para maquillar en los segundos finales el resultado al interceptar Torre un balón dentro del área y superar al meta. Con el 3-1 se ponía el punto y final a la cita, una cita que deja a los cerámicos en lo más alto de la tabla y con la satisfacción de cerrar una dura semana de partidos con pleno de victorias.

FICHA DEL PARTIDO SOLISS FS TALAVERA:

Juan, Josete, Justo Cáceres, Nacho Gil y Chispi. También jugaron: Fonsi, Churrero, Chispa, Panucci, Jesús Jiménez y Anass.

INTEGRA2 NAVALMORAL FS: Alexis, De la Cuerda, Víctor del Mazo, Nando y Pacheco. También jugaron: Yuki, Fermín, Torre, Cheche y Jaime.

ÁRBITROS: Rafael Collada Ayuso y Rubén Duro Bernal (Castilla-La Mancha). Amonestaron a los visitantes Alexis y Cheche.

GOLES: 1-0 (min. 20) Josete, 2-0 (min. 24) Chispi, 3-0 (min. 34) Fonsi y 3-1 (min. 39) Torre.