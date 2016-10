Las discrepancias políticas protagonizan el pleno de septiembre

Sábado, 1 octubre 2016

quintanar de la orden (toledo)

Toledo | El Dia

La sesión plenaria celebrada la noche del viernes, 30 de septiembre, y que contó con gran asistencia de público, no estuvo exenta de polémica en algunos de los puntos a tratar y, sobre todo, en la parte de control cuando llegaron los ruegos y preguntas por parte de los grupos políticos.

El primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión del 3 de agosto de 2016 fue aprobado por unanimidad sin nada que objetar por parte de ningún grupo político.

El segundo punto, aprobación de la cuenta general del 2015 también fue aprobado por unanimidad.

El tercer punto trataba sobre un expediente de modificación de crédito en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de diferentes áreas de gastos. Altas en partidas de gastos: emisora local, edificios y otras construcciones que se financiará con baja en partidas de créditos en Parques y Jardines y otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados a usos en general.

En este punto la portavoz de Ciudadanos, Begoña Molina, pidió al equipo de Gobierno controlar el gasto y ajustarse a los presupuestos iniciales. “Este gasto no es algo excepcional, sino que es algo que no se ha controlado”. Aún así votó favorablemente.

El portavoz del PP, Carlos Madero, se manifestó en la misma línea de Begoña e indicó que “esto viene a corroborar la falta de rigor y de control en las distintas partidas presupuestarias”. Asimismo, sobre la emisora municipal, Madero se quejó y pidió que el PP tuviera voz, un tema que después se trató en la parte de control y donde el concejal de Cultura dejó claro que la emisora está abierta a todas las asociaciones, colectivos y ciudadanía siempre y cuando no haya programas político ni de religión para evitar polémicas. También Madero se refirió al tema de los majanos e indicaba que dicha actuación no era una necesidad urgente.

La portavoz socialista, Nuria Herrero explicó que esta partida es de gasto corriente y se trata de gastos que no son fáciles de preveer. En ese sentido, explicó que la cantidad destinada a las obras de la emisora se deben a que tuvo que instalarse un contador eléctrico independiente de la Biblioteca, así como las instalaciones de la red que necesitaban un tipo diferente a la que se había pensado al principio. Nuria Herrero insistían en que “aquí siempre hay un control exhaustivo del gasto que se está haciendo y los gastos se generan propios del ejercicio de las funciones de gobierno que cuando no se tienen es cuando se desconocen”. Con respecto a la emisora municipal y las dudas que el PP vertió sobre la misma la portavoz añadió que “para nosotros la emisora es un servicio porque nosotros luchamos por crecer”.

Tanto PP como Ciudadanos agotaron un segundo turno de intervención insistiendo en el tema del gasto. En este punto, el alcalde, Juan Carlos Navalón agotó el turno para señalar que no se estaba dando toda la información y, por ejemplo, en el tema de los majanos, hay que tener en cuenta que existe una partida de ingresos procedentes de los abonos por parte de los agricultores que aún no está contabilizada. Con respecto a las afirmaciones del portavoz popular, Navalón recordaba que el grupo popular ha estado presente en las negociaciones con la sociedad de cazadores para solucionar el tema de la plaga de conejos, siendo la retirada de majanos precisamente, una de esas soluciones. “Hay que ser coherente con lo que se dices siempre no sólo en un momento dado porque la política de retirada de majanos es una política consensuada”. También Navalón hizo referencia a otra de las críticas del PP, la emisora, e insistió en que ningún grupo político ha sido invitado a la emisora para manifestar sus opiniones.

El punto fue aprobado con los votos a favor del PSOE y Ciudadanos y en contra del PP.

El tercer punto del orden del día, propuesta de aprobación de un Reglamento del Cronista Oficial de La Villa para regular su figura, establecer sus derechos y obligaciones y el procedimiento para su selección y nombramiento, garantizando su independencia fuera de cualquier tipo de vínculo que pueda desvirtuar su trabajo, fue aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos.

En este punto los tres grupos políticos estuvieron de acuerdo y manifestaron su conformidad con el mismo. La portavoz del PSOE, Nuria Herrero, quiso destacar algunos puntos de esta medida, como el hecho de dar forma jurídica a la figura del cronista siendo una figura honorífica, vitalicia y gratuita. Nuria también destacó que a través de este reglamento se facilita el ejercicio de sus funciones dándole un espacio, medidas y herramientas para desarrollar sus funciones. Por último quiso agradecer públicamente el trabajo altruista, la dedicación y la entrega de la Cronista Oficial de la Villa, Isabel Villaseñor.

Mociones de los grupos políticos

Los tres últimos puntos del día fueron mociones, dos de ellas presentadas por el grupo Ciudadanos y otra de los tres grupos políticos.

El grupo municipal Ciudadanos llevó a pleno la moción sobre la negociación de los presupuestos 2017. Tal y como explicaban, lo que solicitan es el consenso de todas las fuerzas políticas a la hora de elaborar los presupuestos del próximo ejercicio “para lograr unos presupuestos equitativos.

El Partido Popular agradeció el gesto del grupo Ciudadanos porque dijo ser necesario que el Partido Popular también tenga voz en la elaboración de los presupuestos.

El grupo socialista dijo estar de acuerdo en ciertos términos de la moción como es la realización de reuniones y escuchar las aportaciones que haga cada grupo, no obstante, dejaron claro que un Presupuesto es el reflejo de los proyectos del equipo de Gobierno y que será el grupo socialista el que elabore un anteproyecto. El punto llevó al pleno el debate entre los grupos que no se llegaban a ponerse de acuerdo por lo que se sometió la moción a votación que contó con los votos a favor de Ciudadanos y PP y en contra del PSOE.

El grupo Ciudadanos presentó una segunda moción sobre los contratos menores transparencia y publicidad. En este punto se hizo referencia a los contratos menores que pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario siempre que se cumplan una serie de medidas y no se superen unas cantidades concretas. Es por eso, que desde Ciudadanos solicitaban que la contratación menor sea utilizada con el debido rigor y control. Desde Ciudadanos apuntaban que la gestión de la contratación debería realizarse de una manera transparente donde se dé la máxima publicidad e información sobre la concesión de contratos. Por ello proponía: crear registro de empresas por sectores a las que se les haga llegar las ofertas de contratación, solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores de empresas que estén en dicho registro, crear una comisión informativa de control de contratos menores formada por un representante de cada grupo político de la Corporación Municipal.

La portavoz del grupo Ciudadanos, Begoña Molina, afirmaba que “con esta moción lo que pretendemos es crear una herramienta para dar una total transparencia a este tipo de contratos, ya que la transparencia es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.

Por su parte, el portavoz popular, coincidió con la exposición de Begoña Molina y apuntaba que todo lo que vaya en aras de la transparencia y el ahorro en el municipio contará con el apoyo del Partido Popular.

El primer edil quintanareño tomó el turno de palabra para comunicar que el grupo Socialista votaría a favor de la moción porque está de acuerdo con el espíritu de la misma y con los principios constitucionales de publicidad y transparencia a los que dijo “nos debemos y es lo que estamos haciendo desde que comenzó la legislatura”. Sin embargo, Navalón, quiso hacer un inciso y es que, apuntó que hay que analizar ciertos aspectos y realizar puntualizaciones porque la realidad, en ocasiones, ofrece complejidades que dificultan la aplicación del procedimiento que pide esta moción. Es por eso que Navalón insistía en que por esas dificultades se hizo esta Ley que permite adjudicar las obras o servicios directamente. “Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la moción, abrir la contratación a todas las empresas de Quintanar, pero eso es algo que se está realizando, pero que conste que hay casos en los que habría que analizar el porqué no se podría aplicar el procedimiento que se dislumbra de la moción”.

Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad.

El último punto del orden del día hacía referencia a una moción de los tres grupos políticos de la denominación de la Rotonda del IV Centenario como “Alcalde Joaquín Fernández Tito”, alcalde de Quintanar de 1987 a 1991 y que falleció recientemente.

Los tres grupos políticos coincidieron en que el nombrar la Rotonda con el nombre de este alcalde es una manera de rendirle homenaje y de reconocer su labor como edil en este Ayuntamiento.

La sesión plenaria continuó con la parte de control que fue, si cabe, la más polémica, sobre todo en el turno en el que el Partido Popular realizó varias preguntas y ruegos al equipo de Gobierno municipal acompañados de insinuaciones e ironías que en más de una ocasión levantaron el tono de voz de los portavoces y los concejales. Insinuaciones que el alcalde pidió que cesaran para intentar evitar la polémica. El equipo de Gobierno municipal contestó a todas y cada una de las preguntas que se les realizó, referentes a diversos temas y de diferentes Concejalía y también las que planteó la portavoz del Grupo Ciudadanos.

Tanto el alcalde como la portavoz socialista cerraron el pleno dejando claro todos y cada uno de los puntos que salieron a la palestra, mostrando, una vez más, la exhaustividad y el rigor con el que trabaja el equipo de Gobierno municipal.