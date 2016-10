Algunos alumnos españoles comienzan el curso sin profesor de Religión

Sábado, 1 octubre 2016

educación

NACIONAL | El Dia

Algunos alumnos españoles han comenzado el curso 2016-2017 sin profesor de Religión ya que en algunas comunidades autónomas no se están cubriendo las bajas, según ha informado la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Actualmente, hay 30.936 profesores de Religión contratados en España de los cuales 11.574 ejercen en colegios públicos y 19.362, en concertados.

"En algunas comunidades no se están cubriendo las bajas, lo que deja a algunos alumnos sin profesor y sin docencia", ha explicado en declaraciones a Europa Press el director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, José Miguel García.

Asimismo, García advierte de que en algunos colegios estatales, "por decisión unilateral del director o del Consejo Escolar", no se ofertan las clases de Religión, aunque sea obligatorio por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). "Aunque no se suele hablar de ello, no es infrecuente que ocurra en algunas CCAA", asegura.

En cuanto a las horas de la clase de Religión, una cuestión que en los últimos meses ha llevado a los obispos de algunas CCAA, como Aragón o Extremadura, a recurrir ante los tribunales de Justicia para que no se reduzcan, el director de la Comisión de Enseñanza de la CEE apunta que la LOMCE "no es la culpable de esta reducción horaria sino el exministro de Educación, José Ignacio Wert, y la exsecretaria de Educación Monserrat Gomendio".

Según precisa, ambos decidieron reducir a 45 minutos la clase de Religión en las ciudades de Ceuta y Melilla que dependen del Ministerio, un hecho que provocó que algunas CCAA se acogieran a esta decisión para justificar la reducción.

Para García, la clase de religión está siempre en discusión por "una falta de comprensión de lo que es el hombre y de lo que significa una educación integral de la persona". "Lamentablemente, no se parte de la necesidad real de la persona y de su apertura al Misterio, ni se tiene en cuenta el derecho de los padres a educar a sus hijos --no hay que olvidar que cada año tienen que pedir la hora de religión en el colegio--, sino de posiciones ideológicas muy cerradas", añade.

Concretamente, en Extremadura, los obispos presentaron un recurso "especial" contra el decreto autonómico de 5 de Julio de 2016 de la Junta sobre currículum para ESO y Bachillerato, por el que se reducían las horas de Religión a la mitad. El pasado 21 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) desestimó este recurso refrendando así la legalidad de esta reducción.

Además, más allá de las horas de la clase de Religión, el problema ahora en esta comunidad es que hay más de una veintena de centros donde los alumnos llevan dos semanas sin profesores que les impartan esta asignatura, según informa la revista Vida Nueva citando a varios docentes. El motivo, según explican es que la Junta no ha llamado para firmar el contrato a los profesores interinos.

Tal y como indica el delegado de Enseñanza del Arzobispado de Mérida-Badajoz, Manuel García, "es la primera vez que se retrasan tanto". Una de las razones que los profesores creen que ha motivado este retraso es que, si son contratados por menos de 280 días, no tienen derecho a recibir salario en verano.

DESDE 45 MINUTOS HASTA UNA HORA Y MEDIA

En Primaria, según los últimos datos recopilados por la Comisión Episcopal de Enseñanza, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid (cifras facilitadas por la Consejería), Comunidad Valenciana, La Rioja y la Región de Murcia ofrecen a sus alumnos una hora y media semanal de clase de Religión. Concretamente, en Castilla y León, el tiempo se reduce a una hora en los dos últimos cursos. Por su parte, Navarra supera este tiempo hasta las dos horas semanales.

Mientras, en Andalucía y las Islas Canarias se ha reducido a la mitad, ofreciéndose ahora 45 minutos semanales. Si bien, en el primer caso, está pendiente de sentencia, y en el segundo, existe la posibilidad de una segunda sesión, elegida por el Claustro para profundización Curricular entre Religión u otras materias troncales. El 80% de los claustros ha elegido profundización en Religión, según los datos de la CEE.

Otros casos particulares son el de Cantabria, donde la horquilla va desde una hora hasta una hora y media o las Islas Baleares y Asturias, con una hora de Religión a la semana, cada una de ellas.

En Secundaria, los colegios de Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias y Asturias, ofrecen a sus alumnos una hora semanal de Religión en cada uno de los cursos de la ESO. Por su parte, los estudiantes de Cantabria y Castilla y León reciben una hora semanal en todos los cursos excepto en 2º de ESO, con dos; y en Castilla-La Mancha, una hora en todos menos en 1º de ESO, también con dos.

En la Comunidad de Madrid, reciben una hora en 2º y 3º de ESO y dos horas en 1º y 4º de ESO; en la Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra, dos horas en los dos primeros cursos y una en los dos últimos; y en Murcia, una hora en 1º y 3º de ESO y dos en 2º y 4º de ESO.

Por otro lado, en Bachillerato, según los datos disponibles, en Andalucía, Aragón y Cataluña se oferta una hora semanal --aunque los institutos catalanes también pueden optar por impartir las dos horas en 1º de Bachillerato y ninguna en el segundo curso--; en la Comunidad de Madrid y las Islas Canarias, dos horas; en Cantabria y Extremadura, una hora en 1º de Bachillerato; en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, dos horas en 1º de Bachillerato; y en Navarra, tres horas en 1º de Bachillerato.

En el caso de Asturias, se encuentran a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, instancia judicial ante la que el Obispado presentó un recurso por la reducción de las horas de Religión. Mientras, en Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad estimó de forma parcial las medidas cautelares solicitadas por los obispos de Aragón y la Asociación de Profesores de Religión (APPRECE), de forma que se mantendrán los 90 minutos de clase de Religión este curso.