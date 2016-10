Funerales por un infante difunto

Domingo, 2 octubre 2016

Hemos asistido en estos días a la moribundia de un infante por culpa de un pelotón de fusilamiento. Pedro Sánchez ha muerto el sábado justo a las 20.21 de una tarde agónica y con pancartas de la militancia venida del escozor de Celtiberia. El soe -no me gusta no pronunciar la “p”, pero veo que ya todo el mundo lo hace- ha carenado las raspaduras de un barco que iba hacia el NO de un Partido Popular que en estos momentos está de farra mexicana como si se tratase de una novela de Ramón María del Valle-Inclán.

Aquí lo que ha pasado es que el fracaso del pedrismo durante los abundantes comicios de estos dos últimos años -producto de la irrupción de Podemos- ha sido tomado como un carey político en que el mismo Sánchez se ha empecinado en escorarse más a la izquierda de lo que el felipismo permite. González ha abierto la boca y aquí ha temblado la rosa nacida hace más de un siglo. La tumba de Pablo Iglesias se ha llenado de lirios ensanchados por un azar democrático que no ha sido tal. La democracia política se fija en la militancia y en los votantes, nunca en el ring de los barones, porque el k.o. puede significar a la larga la desaparición de buena parte de la militancia y, por lo consiguiente, de los simpatizantes de un socialismo que únicamente quería ser más de izquierdas que lo que permitían las hordas absurdas del juicio final. En este apocalipsis al que estamos asistiendo vale la frase que en su día desnucó Susana Díaz: “Este chico no vale, pero ahora nos vale”.

Susana va para Angela Merkel pero sin saber el indoeuropeo y sin darse cuenta que la izquierda de verdad, la social, la entrañable, la obrera, la neomarxista -¡qué lejos queda Suresnes¡-, la que quiere evitar que la derechona continúe empobreciendo este país de bailones y corruptos en su ordalía de imágenes de televisión, ya ha dejado de existir. Ahora nos enfrentamos a la izquierda felipista, esto es, a la socialdemocracia, puesto que no es lo mismo -como ya he dicho varias veces aquí- la socialdemocracia que el socialismo. El capital hunde el barco socialista por culpa de un centrismo moderado que se asemeja en mucho al centro derecha del rajonismo, aunque en algunos aspectos continúen emergiendo esos valores sociales y justos que toda izquierda impregnada de razón debe sostener.

Han matado a Pedro Sánchez a las 20.21 de la tarde del sábado 1 de octubre. Ahora vendrá la abstención, un gobierno del PP -con muy pocas posibilidades de pasar en los sillones ministeriales no más de dos años- y un susanismo que entrará como la primavera con el colt de los padrinos. Tardará mucho tiempo en recuperarse el socialismo reconvertido en capitalismo socialdemócrata. Allá esas pícaras y que la naturaleza del hombre bueno acampe junto a los juncos salvajes.