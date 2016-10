Cospedal destaca "la confianza" que representa el PP en un "momento delicado"

Domingo, 2 octubre 2016

Así se ha pronunciado la líder del PP en un acto con Nuevas Generaciones en Toledo, donde ha indicado que "la inmensa mayoría de la sociedad" quiere esa "moderación y confianza", del mismo modo que quieren que los partidos políticos "trabajen por el futuro de este país".

Cospedal ha aludido a los "radicales" y a quienes representa "la radicalidad", pues a su parecer, cuando se ponen a hablar, "muy bien", pero a la hora de trabajar por el conjunto de la sociedad esa actitud "se transforma en nada".

"La radicalidad no lleva un proyecto detrás, no hay nada que lo sustente, nada más que muchas veces el odio y la frustración, y eso no es lo que representa el PP", ha asegurado.