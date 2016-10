El Comité Federal aprueba una gestora con Javier Fernández al frente

Domingo, 2 octubre 2016

Forman parte de esa gestora un expresidente regional, el balear Francesc Antic; y dos miembros de la federación extremeña, la secretaria de Organización, Asunción Godoy; y la concejala Soraya Vega.



Completan la lista de los integrantes José Muñoz Lladró, líder de las juventudes socialistas valencianas y portavoz adjunto en las Cortes Valencianas; María Dolores Padrón, dirigente local canaria; Ricardo Cortés, diputado regional en Cantabria; y Francisco Ocón, 'número dos' de César Luena como secretario de Organización del PSOE de La Rioja.





En total, once socialistas componen esta comisión gestora que habrá de conducir al PSOE a su próximo Congreso Federal aunque el nombre del integrante del PSC no se conocerá hasta que la federación catalana celebre su Congreso.







Según ha explicado la exportavoz del Grupo Socialista Soraya Rodríguez la composición de la gestora se ha aprobado por la práctica unanimidad del Comité Federal al haberse registrado una abstención y un voto en contra. No obstante, la mayoría de los miembros de este órgano afines al exsecretario general, Pedro Sánchez, habían ido abandonando la reunión y no participaron en la votación.