"Jamás he escuchado a Page decir que quiere abstenerse para que gobierne el PP"

Domingo, 2 octubre 2016

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que "jamás" ha escuchado decir al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "que quiere abstenerse para que gobierne el PP" y en consecuencia ha trasladado el 'no' de los socialistas castellano-manchegos a que gobierne Rajoy.

Así lo ha expresado Gutiérrez en declaraciones a los medios en la inauguración del curso académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, donde ha afirmado que el partido a nivel regional se pone a disposición de la gestora del PSOE que debe desarrollar las funciones ejecutivas del partido hasta la celebración de su congreso extraordinario, para hacer "la mejor tarea" para los socialistas y para España.

"El PSOE y Álvaro Gutiérrez dicen un 'no' rotundo a que gobierne Mariano Rajoy. No sé quien ha sacado que el PSOE quiere abstenerse, es mentira es falso, el PSOE de Castilla-La Mancha está en el 'no' a Rajoy y en el 'no' a un gobierno con independentistas", ha asegurado.

Además ha calificado de "falso" que "determinado sector del PSOE encabezado por no se qué barones" quieran "quitarle voz a los militantes", información que ha indicado que está "muy sesgada" aunque haya calado.

"Lo que quiere todo el mundo en este partido, entre ellos presidentes autonómicos, es dar la voz a los militantes. A nadie en el PSOE se le ha pasado por la cabeza eliminar el proceso de primarias", ha afirmado.

Sin embargo, según ha indicado Gutiérrez, se ha pensado "que no es el momento adecuado mientras no estén resueltos los problemas de la gobernabilidad de España, posponiéndose el congreso y las primarias para un momento más oportuno para España".