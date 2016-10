Carta de apoyo a la Diputación Provincial por la adquisición del convento de Santo Domingo de Huete (José Luis García)

Domingo, 2 octubre 2016

OPINIÓN | ELDIAdigital.es

Escribo en nombre de la Asociación Cultural Ciudad de Huete, un colectivo de más de 200 socios que lleva desde 1998 trabajando por la conservación del Patrimonio Cultural de Huete y la provincia de Cuenca. Aquellos que nos conocen saben que no estamos ligados a ningún signo político sino que defendemos siempre lo que creemos que es justo.



Desde la Asociación Cultural Ciudad de Huete defendemos que la proyección cultural de una sociedad puede ser tan importante o más que hacer una carretera. En este sentido, desde nuestro colectivo apoyamos la actuación de la Diputación Provincial de Cuenca en la adquisición del convento de Santo Domingo, el edificio más importante de la Provincia de los que figuran en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. La Asociación defiende la legitimidad de las actuaciones realizadas y celebra que se haya incluido su restauración en el Plan de rehabilitación, conservación y protección del patrimonio de la provincia de Cuenca.



Desgraciadamente, hasta ahora, siempre parecía haber cosas más urgentes que restaurar un edificio, apoyar a un taller de teatro, fomentar la música antigua o la organización de nuestros archivos. En cualquier organismo de este país, los diferentes gobiernos, por desgracia, han recortado los presupuestos comenzando siempre por el área de cultura. ¿Y qué estamos consiguiendo? Cada vez menos nivel en las escuelas, institutos y universidades.



En mi caso puedo decir que conozco la situación en profundidad ya que recientemente presenté la tesis doctoral sobre el Barroco en Huete y su tierra que fue calificada con sobresaliente Cum laude por esta Universidad de Castilla-La Mancha.



Para los que creen que no está justificada y no va a ser beneficiosa esta adquisición, deben saber que estamos hablando del mejor edificio que hay en nuestra provincia de la primera mitad del siglo XVII, que influye en la arquitectura del resto de pueblos del obispado. Tiene unas dimensiones dignas del monasterio de Uclés, y resulta que se va a adquirir por un precio simbólico.



Santo Domingo de Huete es una obra innovadora para su tiempo y de uno de los mejores arquitectos del barroco Español. Para algunos autores como Chueca Goitia, fray Alberto de la Madre de Dios es el introductor de las primeras formas barrocas en Castilla. Entre sus múltiples obras por toda España destaca la Encarnación de Madrid, cuya fachada es la obra que más ha influido en la historia de la arquitectura española. Actualmente fray Alberto forma parte de los planes de estudio de Historia del Arte de la mayor parte de las universidades españolas.



Dirán algunos que escribimos este artículo porque somos de Huete. Ahí no les podemos quitar la razón, es verdad, pero también decimos que nuestra Asociación está para la defensa del patrimonio cultural de toda la Provincia. Si alguien nos preguntara que nos parecería que se comprase el castillo de Puebla de Almenara o el palacio de los Gosálvez apoyaríamos sin duda la iniciativa, porque son edificios que lo merecen.



¿Sabían ustedes que Huete tiene el mejor conjunto conventual de la Provincia? Es algo parecido a Lerma. ¿Han estado alguna vez en Lerma? Qué diferencia. Cómo lo han conservado y restaurado. No hay edificio que dé la sensación de abandono. ¿Conocen ustedes Huete? Pues aquí no hay edificio que no de la sensación de abandono. ¿Hay algún pueblo de la provincia de Cuenca dónde no tengan al menos un edificio arreglado en su totalidad? Pues en Huete no hay un solo edificio del que podamos decir que no necesita un par de millones de euros, como mínimo, para rehabilitarlo y restaurarlo.



Desgraciadamente las administraciones cuando adquieren edificios para fines públicos lo hacen en las capitales de provincia, sin embargo, la Constitución Española de 1978, en su artículo 46, dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, mientras que el artículo segundo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, indica que es un deber de las administraciones garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español.



Creemos que la situación actual tiene que cambiar, y nunca es mal momento para iniciar un nuevo camino. Las instituciones de toda la Región deberían involucrarse más en el patrimonio cultural de nuestros pueblos si no queremos que esto se convierta en un erial demográfico.



Podemos decir que hemos realizado visitas turísticas con diferentes políticos de distinto signo y la expresión que hemos escuchado de todos cuando les hemos enseñado Santo Domingo ha sido siempre: “habría que intentar que alguna administración lo pudiera adquirir, es una pena”.



Desde esta Asociación invitamos a todos a que vengan para recorrer juntos los distintos puntos de interés, y también, por supuesto, estamos dispuestos a reunirnos con quien haga falta y llevar a cabo sendas visitas turísticas para conocer otros edificios de la Provincia que están en una situación parecida y que son obras de arte de primera línea, independientemente de su ubicación geográfica. Unámonos para conseguir que no se pierda el rico legado cultural de nuestros antepasados, el principal recurso que tenemos para sostener nuestro futuro.



José Luis García Martínez

Asociación Cultural Ciudad de Huete