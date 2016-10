Cotillas: “Es muy difícil que alguien en esta provincia pueda creerse las promesas y los anuncios de Page”

Lunes, 3 octubre 2016

ciudad real

Así lo ha asegurado tras la reunión del Comité de Dirección del PP donde se ha abordado el Debate sobre el Estado de la Región que tendrá lugar esta misma semana en Toledo. Está convencido de que Page, esta semana, ofrecerá un discurso “triunfalista” basado en una realidad “que solo él ve” y “plagado de promesas que volverá a incumplir, como ha hecho hasta ahora”.

En su opinión, “Page promete a todo el mundo y engaña a todo el mundo” y ha enumerado los incumplimientos del presidente regional en lo que llevamos de legislatura.

En primer lugar, Cotillas ha recordado que la provincia de Ciudad Real está siendo “la más maltratada por Page en materia educativa”. Así, ha apuntado que el PSOE ha cerrado dos centros públicos (el del Hoyo de Mestanza y el Juan Alcaide de la capital) pese a que dijo que no cerraría ningún colegio, ha incumplido su compromiso con los padres del Félix Grande (Tomelloso) a los que prometió una nueva línea, permite que haya alumnos en barracones (colegio de Valverde), incumple sus promesas de estabilidad en el empleo con los interinos y la reducción de las ratios, contrata a 576 profesores menos este curso en la provincia y retrasa las becas “parece que con la intención de no darlas”.

Asimismo, ha destacado que la situación no es mucho mejor en materia sanitaria pues Page ha incrementado las listas de espera que dijo que iba a reducir, ha mantenido las derivaciones a la sanidad privada, no cubre las bajas y descansos de los profesionales (como ha ocurrido en Villamayor o en Moral de Calatrava) y reduce el proyecto del hospital de Puertollano a la celebración de comisiones, pues no hay consignación presupuestaria suficiente para llevar a cabo este proyecto tan demandado.

También son incontables, según Cotillas, los incumplimientos de Page con los agricultores de la provincia y de la región. Así, ha recordado en hachazo que le ha asestado a la agricultura ecológica, los retrasos en los pagos de la PAC, la pérdida de fondos europeos, las trabas que pone a la incorporación de los jóvenes al sector y la pérdida de millones de euros para la reconversión y reestructuración del viñedo.

Asimismo, Carlos Cotillas se ha referido a otro de los grandes incumplimientos de Page con la provincia, la construcción de la autovía Toledo-Ciudad Real a la que la Junta no ha destinado ni un solo euro. Y lo ha hecho precisamente hoy cuando la delegada de la Junta se ha reunido con varios alcaldes de la provincia que reclaman a Page la construcción de dicha vía. Sin embargo, la consejera de Fomento, que hoy precisamente visita la provincia de Ciudad Real, no ha querido recibir a los alcaldes “lo que dice mucho de su talante dialogante y del interés que tiene el Gobierno de Page en la construcción de esta infraestructura”.

Al hilo de esta cuestión, el presidente provincial ha recordado que el Grupo Socialista de la Diputación Provincial rechazó en el último Pleno la urgencia de una moción presentada por el PP en la que pedía el apoyo de la Corporación para que la futura autovía Toledo-Ciudad Real pasara por los municipios de Fuente el Fresno, Malagón, Fernán Caballero y Peralvillo. Está convencido Cotillas de que Caballero lo hizo “para no mojarse” y para seguir haciendo lo mismo que el PSOE lleva haciendo con esta autovía durante las últimas décadas, nada.

Frente a esto, Carlos Cotillas ha recordado que el proyecto de esta demandada autovía solo ha avanzado con un Gobierno del PP en España y en Castilla-La Mancha “porque el compromiso del PP con el desarrollo de nuestra provincia es real y no se queda en reuniones, fotos y promesas que no se cumplen nunca”.