Gómez: “el mantenimiento del comedor escolar del Colegio Ramón y Cajal le corresponde a la Junta como titular que es de las instalaciones”

Lunes, 3 octubre 2016

Cuenca

El portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca y miembro del Consejo Escolar del Colegio Ramón y Cajal, José Ángel Gómez, solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que “deje de eludir sus competencias rebotándolas al Ayuntamiento” y “asuma, como le corresponde, el mantenimiento de las instalaciones destinadas a comedor escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal”.

En este aspecto, Gómez les remite a los informes jurídicos del Ayuntamiento que avalan que no es competencia del Consistorio la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros educativos cuya titularidad no ostenta la Corporación. Pues, como se indica en tales informes, “se limita la competencia municipal al mantenimiento de los centros de educación que sean de su titularidad, pero si son de titularidad autonómica o estatal, no le corresponde dicha obligación”, como es el caso de dicho comedor, cuya titularidad es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



En los informes jurídicos se subraya, que “los Ayuntamientos no ostentan competencias para la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos cuya titularidad no ostente la Corporación” y que “las obligaciones de los Ayuntamientos se limitan a los centros de su titularidad”.



Por todo ello, manifiesta el portavoz apoyándose en tales documentos, “no es posible exigir a los municipios, ni deben éstos asumir una carga económica en una materia que no es de su competencia” tal y como pretende la Junta con el Ayuntamiento de Cuenca.