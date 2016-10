PSOE Socuéllamos: "PP y UPyD no nos dejaron gobernar cuando éramos equipo de gobierno"

Lunes, 3 octubre 2016

política

Ciudad Real | El Dia

Para el PSOE, el grupo municipal de UPyD y la Sra. Mar Delgado, ha sido absorbido por el Partido Popular, ya que en los plenos ni siquiera se le pregunta por el sentido de su voto. Pese a encargarse de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, Comercio, Empleo y Formación, y Participación Ciudadana, "ha dejado de preocuparse por el resto de las áreas municipales que tanto le interesaban en su momento cuando gobernaba el PSOE, de cara a los ciudadanos y que a día de hoy parece haber olvidado". Además, insisten el equipo socialista, se le olvidó dar algunos detalles cuando se refirió a lo mucho que trabaja, ya que el Taller Agroecológico fue iniciado por el PSOE, igual que el programa PICE, o de las reuniones con comerciantes "fracasadas" con escasez de asistentes y falta de iniciativas y ofertas hacia el comercio y la hostelería. Por todo ello, cree la agrupación socialista, la sra. Delgado "parece haber sufrido una metamorfosis desde que forma parte del PP", porque todas aquellas ordenanzas, reglamentos y actuaciones que exigía de manera acelerada ahora parecen no importarles, como el reglamento de uso de instalaciones municipales.

"PP y UPyD no nos dejaron gobernar cuando éramos equipo de gobierno y ahora no nos dejan hacer oposición cuando estamos en la oposición", prosiguen los socialistas; y además con las mismas "malas artes con las que llegaron el poder". El PSOE ya ha denunciado el cambio en la dinámica del turno de ruegos y preguntas en los plenos, pues consideran que lo hizo de forma unilateral la sra. Julia Prudencia Medina, para evitar los turnos de réplica y debate. Quien sin embargo, ofrece contestaciones "que se van de contenido".

La agrupación del PSOE de Socuéllamos acusa a la actual alcaldesa de no darse cuenta "de que es una copia falsa de su antecesor, traicionándole a veces el subconsciente como quedó claro en el último pleno, al dirigirse a la portavoz socialista como señora alcaldesa". Y le recuerdan que como presidenta de una institución, como es el pleno municipal, no puede faltar al respeto cuando los concejales del Grupo Socialista están formulando sus preguntas, "pues se ríe y gesticula cada vez que pregunta la oposición", lo cual, manifiestan los socialistas, además de ser una falta de respeto, "intenta confundir a la ciudadanía", al ofrecer en sus respuestas datos y contestaciones que faltan claramente a la verdad, con falsos argumentos.

Y es que, según cuentan los miembros del equipo municipal socialista, en el Pleno no se contestó al sobrecoste que supone la Policía por cubrir una plaza que no está ocupando un agente que realiza tareas de lunes a viernes en horario de mañana. También se pidieron informes del sobrecoste que para los vecinos supone el servicio de aguas y sobre el gasto real de la Feria y Fiestas 2016, pidiendo que esos datos sean subidos al portal de transparencia para que sean conocidos por todos los vecinos y vecinas.

Además, a día de hoy la Sra. Julia Prudencia no sabe cuál es el grado de ejecución de los presupuestos municipales, "datos muy alarmantes que demuestran la mala gestión que está llevando a cabo el Partido Popular", recuerdan los socialistas, que añaden que "es el equipo de gobierno más caro de la historia de Socuéllamos". Pues se han pagado más de 6.000 euros en horas extras a funcionarios, como causa de "una mala organización de la Sra. Julia Prudencia porque no da un paso si no lleva un técnico detrás, lo que demuestra una falta de seguridad en la toma de decisiones", concluye el PSOE local.