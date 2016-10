Villa y Hogar Alcarreño empataron en un partido de poder a poder

Martes, 4 octubre 2016

Polideportivo: Primera Autonómica

DEPORTES | El Día 08:15 |

El Hogar Alcarreño, tras la victoria de la pasada jornada, 5-1, ante el Torrejón del Rey, se aupó a la primera posición de la tabla clasificatoria, empatado con tres equipos más, entre ellos el Villa, rival de esta semana. Con todo, el plantel era consciente de que este liderato era anecdótico cuando no ha hecho sino comenzar la competición y de este modo viajaba a Villa de Don Fadrique con las ilusiones por todo lo alto pero siendo conscientes de que no se les iba a regalar nada.

El técnico visitante, que contaba con varias bajas, por diferentes motivos, se veía en la necesidad de rotar jugadores en su alineación, en tierras toledanas, sorprendiendo con un planteamiento novedoso (defensa de cinco) y con su equipo que muy pronto se ponía por encima en el marcador, merced a un gol obra de Baeza, al rematar de cabeza un córner botado por Parra. Corría el minuto 1. Así las cosas, el Villa trata de presionar e imprime a su juego mucha intensidad en busca del empate. Un empate que llega en el minuto 12 para sorpresa de un Hogar un tanto desorientado, ante el fútbol directo de un Villa que se crece tras la obtención del tanto de la igualada.

Van pasando los minutos con las dos escuadras intentando hacer daño a su oponente, si bien no contabilizamos claras ocasiones de gol en ninguna de las porterías, siendo el Villa quien dominaba la parcela central ante el desconcierto del cuadro visitante, teniendo que multiplicarse los centrales y especialmente un Baeza inconmensurable. Arriba, Miguel Sanz es una isla al que no le llega un solo balón y algunos jugadores blanquiazules no terminan de entrar en el partido.

Y con el resultado de empate a uno se llega al descanso, en el que el míster forastero trata de reconducir el partido dando entrada a Rubio y Noe por Vito y Pablo y cambiando su defensa de cinco, que no había dado resultado, por otra de cuatro y un esquema de 4-4-2. Con todo es el Villa el que lleva el peso del encuentro, si bien parece que el Hogar comienza a contragolpear tímidamente. El fútbol directo del cuadro local hace mucho daño al equipo presidido por Carlos Cuenca y el técnico blanquiazul da entrada a Kun en puesto de Parra.

Por fin parece que el Hogar se despereza y Noe manda al palo un precioso remate, metiendo el miedo en el cuerpo a un Villa que parece bajar un poco el ritmo frenético impuesto hasta el primer cuarto de hora del segundo tiempo. Las ocasiones comienzan a llegar y ahora es el cuadro alcarreño el que va abiertamente a por el partido, con el Villa jugando al contragolpe y poniendo a prueba a un Palomo que tiene que responder con gran acierto en más de una ocasión. Escamilla sale por Moussa y a falta de cuarto de hora para el final, el Hogar pone cerco al área del Villa e intenta de todas las maneras conseguir el tanto de la victoria. El juego ahora es trabado y duro, el partido se convierte en un correcalles y cualquiera puede ganar, si bien es el Hogar el que llega con más claridad a los dominios del portal contrincante. Finalmente el marcador no se mueve y el partido termina con reparto de puntos entre dos equipos que han dominado un tiempo cada uno y que han ofrecido un buen partido, con un extraordinario derroche físico.

FICHA TÉCNICA:

C. D. Villa: Esquinas; Comendador, Ayllón, Requena, Pedro, Lominchar, Díaz Maroto, López, Esquinas, García Vaquero y Fernández. También jugaron Gonzalo, Luis, Carrascosa, Gómez y Maqueda.

Hogar Alcarreño: Palomo; Pablo, Baeza, Valiente, Pichi; Moussa, Parra, Manu, Vito, Juancar y Miguel Sanz. También jugaron, Rubio, Noe, Kun, Escamilla y Said.

GOLES: 0-1, Baeza. 1-1, Díaz Maroto.

ÁRBITRO: Gallego Sacristana del colegio castellano-manchego.