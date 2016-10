Coti: "No desconecto de la música en ningún momento porque es así como yo aprendí a vivir"

Lunes, 3 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

"Es un octubre muy agitado", ha admitido este lunes durante un encuentro en directo con sus seguidores a través del Facebook de Europa Press, en el que ha explicado que está "reeditando esta gira Cercanías y confidencias, que es en solitaria, unipersonal, y empezó ya en mayo en España con siete u ocho conciertos y lo disfruté mucho". "Luego ya me vuelvo a Argentina a empezar una gira de teatros", ha apostillado.

Coti ha apuntado que en cada concierto de esta gira le pasa "algo especial con una canción diferente", debido a que se puede tomar "muchas libertades al estar solo en el escenario" y poder darle espacio a la "improvisación". Además, ha agregado que, aparte de cantar y tocar, también cuesta historias "relacionadas con las canciones", lo que le ha llevado a subrayar que es un formate que "se disfruta muchísimo".

La gira Cercanías y Confidencias de Coti comenzó este sábado en el Casino de Barcelona y proseguirá ahora por Jaén (4 de octubre, Teatro Darymelia), Pontevedra (7 de octubre, Teatro Principal), otra vez Barcelona (8 de octubre, Casino), Plasencia (9 de octubre, Teatro Alkazar), Cáceres (11 de octubre, Gran Teatro) y Ávila (13 de octubre, Lienzo Norte).

Después será turno para Palencia (14 de octubre, Teatro Principal), de nuevo Barcelona (15 de octubre, Casino), Badajoz (17 de octubre, Auditorio Siglo XXI), Murcia (19 de octubre, Centro Cultural Infanta Elena), Lorca (20 de octubre, Teatro Guerra) y Benicàssim (21 de octubre, Teatro Municipal).

LAS CANCIONES SON LO MÁS IMPORTANTE

No solo sobre estos conciertos en solitario, sino sobre su concepción de la música en general, Coti ha remarcado que "la canción sigue siendo lo más importante". "Todo lo demás está alrededor de eso, con videoclips y márketing. Pero ninguna campaña de márketing puede hacer que una canción sea realmente popular. Puede ser conocida, pero no creo que haya campaña que logre que la gente la adopte como popular", ha indicado.

Y añade a este respecto el argentino: "Los videoclips y las promociones son aditivos, pero lo más importante siempre son las canciones, que son lo que uno muestra en el escenario. Con la escritura de las canciones empieza todo, luego sigue la grabación, la promoción y los conciertos, hasta que empiezas con otra canción".

Autor de multitud de canciones después interpretadas por otros artistas, Coti ha admitido que le hubiera encantado que Mercedes Sosa hubiera cantado alguna de sus canciones, aunque eso ya no se pueda cumplir, ya que la argentina falleció en 2009. "Me encanta que diferentes intérpretes versionen mis canciones. Es lindo cuando se da espontáneamente y se genera algo realmente sentido y genuino", ha señalado.

PENSANDO SIEMPRE EN MÚSICA

"De la música no desconecto en ningún momento porque es así como yo aprendí a vivir siendo muy chiquito", ha confesado Cotii a preguntas de los lectores, al tiempo que ha añadido: "Muchas veces me encuentro pensando o comunicándome con el mundo pensando en canciones a las que uno está dando vueltas y que no se apagan ni durmiendo".

El artista ha añadido que no sabe si ha llegado a componer algo soñando, pero ha afirmado que "sí en ese estado intermedio de ensoñación", porque "hay frases y cosas" que ha grabado "medio dormido y luego se convirtieron en algo". "Es parte del misterio que la creación artística todavía tiene, que no hay fórmulas, no hay maneras, no hay rutinas que lo expliquen", ha añadido.

En ese proceso misterioso, ha subrayado que la inspiración la encuentra en "bucear en el mundo" que le rodea y también en su "mundo interior". Y ha destacado que en "esa mezcla de observación e instrospección" es donde busca y encuentra "algo para decir" y la forma para decirlo. "Porque el modo es a veces más importante que el qué", ha remachado.

Por último, ha revelado que está ya "escribiendo nuevas canciones", pero aún sin fecha para un nuevo disco, porque le gusta "disfrutar del momento" y ahora está centrado en la gira. Por eso, ha añadido: "Me gusta disfrutar del mientras tanto, que es la vida misma. Y estamos ahora haciendo una gira a la que le queda mucho en España y en Argentina. Ese mientras tanto es lo único que tenemos, pero se nos olvida", ha terminado.