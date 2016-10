Ramos vuelve a llamar a la "unidad de acción" en el Debate del Municipio ante la situación "especial"

Lunes, 3 octubre 2016

Talavera de la Reina

| El Día

Durante su intervención en el Debate, Ramos ha insistido "una vez más" en que sin la implicación de las administraciones "sería imposible cambiar las cosas", a pesar de que ha reiterado que seguirá liderando el impulso del proyecto futuro de la ciudad.

En este sentido, el primer edil ha reconocido reiteradas veces la delicada situación de la ciudad, que en su opinión, requiere de la "unidad de acción" y "capacidad de trabajo" de todas las administraciones con soluciones y decisiones "especiales", a lo que ha añadido que la única bandera de los talaveranos debe ser "la defensa de los intereses comunes", anteponiendo la ciudad a "intereses partidistas".

Para Ramos, es el momento de "grandes cambios", lo cual implica la modificación de distintas estructuras sobre las que está asentada la ciudad, con la "cooperación" de administraciones, ya que en esa tarea "no sobra nadie", tendiendo la mano a todos los grupos municipales en el Ayuntamiento.

Además, Ramos ha puesto de manifiesto el esfuerzo que tanto él como su equipo de Gobierno municipal dedican a la ciudad y ha recordado las "cuentas delicadas" que se encontraron en el Gobierno municipal, cuyas deudas han ido pagando "poco a poco" hasta lograr el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una bajada de la deuda del Ayuntamiento con los bancos de cuatro millones de euros, la normalización del pago con acreedores, la congelación de tasas e impuesto, así como el remanente de tesorería.



ANÁLISIS SITUACIÓN TALAVERA

Para analizar la situación actual de la ciudad, Ramos se ha apoyado en el estudio sobre la situación económico-empresarial de Talavera y su comarca que ha elaborado la Universidad de Castilla-La Mancha, y que ha citado textualmente en varias ocasiones, para "buscar la objetividad" y poner sobre la mesa la situación de "extrema debilidad económica" que sufre Talavera, reflejada en elevadas tasas de paro y la vulnerabilidad para amplias capas de la población.

De hecho, el alcalde ha incidido en la mala situación del tejido industrial de la ciudad, que además viene sufriendo el arrastre de un sector de la construcción en decadencia y la reducida productividad del sector primario.

A esto se suma, según Ramos, una menor presencia del sector público, un 3,3 por ciento, culpando de ello al Gobierno regional, quien ha primado a las capitales de provincia e ignorado a Talavera; y ha lamentado el descenso poblacional que padece la ciudad, con un descenso de un 4 por ciento, centrándose en la crisis y el desempleo como las causas de esta "preocupante pérdida de la población" y poniendo de manifiesto el riesgo de que Talavera deje de ser la segunda ciudad más grande de Castilla-La Mancha-En este punto, el primer edil ha reconocido que el diagnóstico de la ciudad "no es muy diferente" a cuando comenzaron la legislatura, pero, ha destacado que a pesar de las dificultades, "no ha dejado de trabajar ni un solo día, llamando a todas las puertas, y buscando posibilidades de mejora".

Ramos también ha lamentado que Talavera no haya sido seleccionada dentro del programa EDUSI de fondos europeos, pero ha mantenido que volverán a "pelear" para traer los fondos europeos en la próxima convocatoria.



CLARA DEFENSA DEL TAJO

En referencia a la lucha por el río Tajo, Ramos ha afirmado que ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y al Gobierno central las necesidades del río con una "clara defensa". "Lo he hecho por encima de colores políticos, no he sido ambiguo en mi defensa y no me he puesto de lado en la defensa", ha señalado y eso a pesar de reconocer que "no ha sido cómodo".

Por otra parte, Ramos ha apuntado que se siente "decepcionado" con las promesas del Gobierno regional respecto al Plan especial para Talavera, del que no han vuelto a saber nada desde su presentación en febrero en "una explotación de vacuno de Talavera la Nueva", si bien ha añadido que todavía permanece "expectante" a las peticiones que realizó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una reunión mantenida a principios de legislatura, y de los que todavía "no ha tenido respuesta".

A este respecto, Jaime Ramos ha tenido duras palabras para el Gobierno regional debido a las numerosas peticiones de reunión con el presidente que no se han tenido en cuenta, en su afán de mantener el diálogo con las administraciones.

Por último, el alcalde ha leído cada uno de los proyectos irrenunciables que forman parte decálogo firmado por grupos políticos, sindicatos agentes empresariales y sociales, y que para Ramos, ha sido el momento de "mayor satisfacción como alcalde".