El Congreso de Envejecimiento 'Una mirada hacia la evidencia' en Jaén recibe más de 170 comunicaciones

Lunes, 3 octubre 2016

Bienestar Social

REGIÓN | eldiadigital.es

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes Alfonso Cruz, presidente de la Fundación Ageing Lab, entidad que organiza el congreso en colaboración con la Diputación Provincial jiennense, la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén.

Cruz ha participado en la reunión del Comité Científico del Congreso que ha tenido lugar en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, donde también han estado presentes el presidente de honor del encuentro y presidente de la Diputación, Francisco Reyes; y la delegada territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales.

Durante el encuentro, además, se ha destacado que hasta el momento se han recibido 230 inscripciones para este I Congreso de Envejecimiento y Dependencia, aunque Cruz ha dejado claro que el plazo para poder participar aún está abierto y se espera que sean mucho más los participantes que estén presentes en Jaén los próximos días 27 y 28 de octubre.

El presidente de la Diputación y presidente de honor del Congreso ha valorado que la provincia de Jaén acoja este foro del que ha dicho esperar que "salgan aportaciones y reflexiones que serán claves para el futuro de un sistema tan importante como la dependencia".

Reyes ha subrayado, por otro lado, el "amplio despliegue y el esfuerzo organizador por parte de la Fundación Ageing Lab y la Universidad de Jaén (UJA), de donde partió esta iniciativa". "A la que por supuesto nos sumamos la Diputación porque somos conscientes de lo que supone para la igualdad real entre las personas la dependencia, especialmente para aquellos que tanto han hecho por nosotros, como son los mayores", ha explicado.

Este congreso, que "nace con vocación de continuidad", según ha asegurado Reyes, gira en torno al envejecimiento y la dependencia, "un sistema en el que muchos creemos y pensamos que es fundamental, porque hay quien dice que la dependencia no es sostenible, y no es sostenible aquello en lo que no se cree".