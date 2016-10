Un trabajo de la UCLM vincula la capacidad tecnológica de una ciudad con su capital humano

Martes, 4 octubre 2016

Los profesores José Luis Alfaro, Víctor Raúl López y Domingo Nevado, del Grupo de Investigación Capital Intelectual (ICRG) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha publicado el trabajo 'The effect of ICT use and capability on knowledge-based cities', sobre los efectos del uso y capacidad de las TIC en el desarrollo de las Smart-Cities o 'Ciudades Basadas en el Conocimiento'.