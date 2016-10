Martín: “El pacto de los sillones solo sirve para ocultar información a los vecinos"

Martes, 4 octubre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

Dicha solicitud fue denegada, en primer lugar, por el Ayuntamiento y posteriormente, por el propio Jorge Fernández cuando fue preguntado por Pedro Martín, en las comisiones de Pleno, celebradas el día 23 de septiembre, “que si quería comparecer de motu proprio”, respondiendo éste que no.

Según Pedro Martín, “si no hay nada que ocultar, por qué después de 18 meses de gobierno, Pilar Zamora ampara, tapa y protege a Jorge Fernández, impidiendo que dé explicaciones de su gestión al frente de EMUSVI. Por qué estos defensores de la transparencia no dan explicaciones a los ciudadanos sobre lo que ocurre con una empresa municipal que gestiona buena parte del patrimonio de este Ayuntamiento y cuenta con un presupuesto de 6.5 millones de euros”.

En este sentido, el concejal popular ha recordado unas palabras del propio Jorge Fernández en las que decía que “la no comparecencia de alguien que ha sido representante público electo por la ciudadanía y negarse a dar explicaciones sobre su gestión, se trata no solo de un acto de irresponsabilidad, sino de algo vergonzoso y reprochable.”

Martín ha recordado que, en abril de este año, el Grupo Popular pidió la celebración de una Junta Extraordinaria de EMUSVI para formular una serie de preguntas a Fernández -preguntas que no contestó- y para pedirle documentación que nunca han recibido. Además, ha hecho referencia a las contrataciones de personal, personal contratado a dedo por Fernández.

También ha denunciado Martín que en el mes de julio se celebró una Junta de EMUSVI para aprobar las cuentas anuales, “y ha sido la primera vez que estas cuentas vienen sin un informe de auditoría externo”.

El concejal popular ha declarado, además, que “no se puede permitir por más tiempo este oscurantismo alrededor de EMUSVI” y ha puesto como ejemplo la página web de la empresa, en la que aparece un mensaje que dice estamos realizando labores de mantenimiento. Disculpen las molestias.

Martín considera que son muchas las cuestiones que tienen que responder Pilar Zamora y Jorge Fernández, como por qué no se han revocado todavía los poderes de los anteriores gestores, si se acordó en el Consejo de Administración celebrado el 22 de octubre de 2015; o quién está trabajando, a día de hoy, en la empresa; quién se encarga de la gestión diaria de EMUSVI, quién atiende a los clientes, a los proveedores, quien gestiona los alquileres; a quien recibe en su despacho Fernández; entre otras.

Pedro Martín se ha preguntado si las respuestas las conoce Zamora, si no le importan y por qué no deja comparecer y protege a Fernández para que no responda a estas preguntas en el Pleno.

“El pacto de los sillones solo sirve para mantener a Pilar Zamora en la Alcaldía, a Jorge Fernández al frente de EMUSVI y para ocultar información a los vecinos de Ciudad Real sobre lo que pasa con el dinero de sus impuestos”, ha concluido.