Récord de alumnado en la Universidad Popular tras rebajar sus tasas

Martes, 4 octubre 2016

manzanares (ciudad real)

Ciudad Real | El Dia

La Universidad Popular de Manzanares superará las 1.500 matrículas a lo largo del curso 2016/17 que acaba de comenzar. La rebaja media del 21% en las tasas de los cursos y talleres, junto a la incorporación de nuevas especialidades, se traduce en un incremento de 200 alumnos más respecto al pasado periodo lectivo. Este lunes se realizó la apertura oficial del curso con un acto en el que el Ayuntamiento reconoció la fidelidad del alumnado que lleva más de veinte años matriculado en el centro. El alcalde, Julián Nieva, anunció la rehabilitación de los edificios que albergan la UP y la Escuela de Música.

Gracias a una política basada en optimizar los gastos -“la clave está en gastar mejor sin recaudar más”, según el alcalde-, el Ayuntamiento de Manzanares ha rebajado los precios de los cursos de la Universidad Popular y de su Escuela de Música y acometerá reformas para adecentar los edificios históricos que albergan estos centros municipales, tanto la Casa de Cultura como el Centro Cultural “Ciega de Manzanares”.

“No era de recibo que no se hicieran reformas necesarias en las aulas”, indicó Julián Nieva durante la inauguración del curso, en la que anunció la rehabilitación de las fachadas de la UP tras resaltar que el nuevo curso comienza con récord de alumnado gracias al cumplimiento de un compromiso electoral que ha permitido rebajar las tasas así como crear bonificaciones y descuentos para jubilados y desempleados de larga duración. “Lo que parece excepcional debe ser lo normal, que es hacer las cosas escuchando, atendiendo y aprendiendo de los que tienen experiencia para ir mejorando las cosas”, añadió el primer edil.Nieva recordó a Francisco Romero, concejal de Cultura que puso en marcha la UP de Manzanares hace 27 años, y dijo que ésta sigue incorporando novedades, como es el caso de un curso de fotografía, otro de cosmética natural y nuevas especialidades en danza. También valoró la labor del profesorado, con 40 cualificados profesionales que siguen tan implicados como el primer día y para quienes se comprometió a mejorar asuntos laborales.

El alcalde agradeció las palabras del director de la UP, Felipe Jerez, quien en su discurso destacó la implicación con el centro del actual equipo de gobierno en general y del concejal de Universidad Popular, Pablo Camacho, en particular. Según Nieva, ese trabajo e implicación que se está haciendo en la UP “es el que queremos en todas las áreas”.

El concejal de la UP, por su parte, dijo que en los 16 meses que lleva en el cargo se han intentado tomar decisiones para hacer de este centro “un recurso público más accesible y que ofrezca una formación variada, moderna, de calidad y que responda a las inquietudes del momento”. Agradeció igualmente el trabajo del claustro “que ha situado a nuestra Universidad Popular entre las mejores de la región”, y recordó que la rebaja media de la tasa por matrícula con la que ha comenzado el curso es del 21%.

Camacho subrayó además la aplicación de descuentos por matrículas de varios miembros de la unidad familiar y becas del 50% para desempleados de larga duración y jubilados con el objetivo de facilitar el acceso. “Esta decisión ya ha dado sus frutos y la UP contará este curso con unos 200 alumnos más que el anterior”, apostilló en su intervención.

Reconocimientos y teatro

El Ayuntamiento de Manzanares realizó un reconocimiento al alumnado de la UP que lleva al menos veinte años participando en sus cursos y talleres de manera ininterrumpida. El alcalde y el concejal del área les entregaron un diploma de agradecimiento por su “fidelidad, compromiso y confianza en todo este tiempo”, señaló Camacho. Las 19 personas distinguidas son Félix Bravo Yuste, Silvia Brazal Beneytez, Javier Brazal Castell, M.ª Ángeles Clemente, Juana Díaz-Merino, Victoria Díaz-Merino, Pilar Esteban, Julia Fernández-Pacheco, Ascensión Fuentes, María Antonia Galiana, Félix García Romero, Dolores Maeso Cubas, Francisca Moreno, Manuela Nieto-Márquez, Ascensión Ortiz, Alicia Rodríguez Pedrero, M.ª Rosario Sánchez-Maroto, Manuela Sánchez-Migallón y Josefa Santamaría.

El acto de apertura del curso concluyó con la puesta en escena de unos divertidos sainetes a cargo del Grupo de Teatro de la UP que dirige Maribel Arroyo y que provocaron las risas del público y profesorado del centro que se dio cita en el salón de actos de la Casa de Cultura.