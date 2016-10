El FMI revisa al alza el PIB de España para 2016

Martes, 4 octubre 2016

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

EMPRESAS - Bolsa | El Dia





Uno de los mayores atractivos de la jornada ha sido la publicación del informe trimestral del FMI, en el que lo más destacable ha sido su visión de la economía americana. El organismo rebaja hasta el 1,6% su estimación de PIB para EE.UU. debido a la ralentización de la inversión, la fortaleza del dólar y los temores a una política proteccionista en caso de que Donald Trump sea presidente. Además contempla una inflación más elevada que la que está barajando la propia Fed, lo que sumado a las buenas cifras del sector manufacturero en el día de ayer, ha hecho crecer las expectativas de subida de tipos. Esto se ha dejado notar en el dólar y la rentabilidad del bono americano, que suben también en la jornada de hoy.





Para el resto de países, el FMI contempla un crecimiento del 3,1% para la economía mundial, ya que las peores perspectivas en EE.UU. han sido compensadas por los buenos augurios en países emergentes como China, India, Brasil o Rusia. También ha revisado ligeramente al alza sus estimaciones para Reino Unido (una décima hasta 1,8%) y España (hasta el 3,1%) en 2016.





La otra noticia macroeconómica de la que se ha hablado en nuestro país han sido las cifras de empleo, que tal y como se esperaba han mostrado un pequeño repunte en el número de parados. La noticia positiva ha sido el aumento en la cifra de afiliación a la Seguridad Social.





En el mercado de divisas se están produciendo movimientos al alza en el dólar y especialmente en la libra, que ha marcado hoy mínimos desde 1985. Su devaluación ha hecho que el índice FTSE haya llegado a marcar máximos históricos durante el día de hoy gracias al repunte de empresas con una clara orientación internacional como Vodafone, HSBC, Unilever o las farmacéuticas Glaxo y Astrazeneca.





Con el calendario aclarado, ahora las últimas declaraciones de miembros del gobierno británico apuntan a un Brexit `duro´. Aunque las negociaciones no comenzarán hasta marzo, la prioridad de Theresa May no parece ser el mantenimiento del mercado único sino el control de la inmigración, algo que preocupa especialmente al sector financiero de la City londinense.





En el apartado corporativo el protagonista ha sido OHL al anunciar dos operaciones a lo largo del día. Su filial OHL México, de la que posee más del 50% de las acciones, ha anunciado la venta del 24% de una joint venture por cerca de 400 Mn€. Por su parte, la matriz ha colocado un 4,42% de Abertis entre inversores institucionales, por la que ha recaudado unos 600 Mn€. De esta manera, OHL conseguirá reducir deuda y será vista con mejores ojos por las agencias de calificación, algo que no ha pasado desapercibido ni en el precio de sus acciones ni en el de sus bonos. Sus títulos en Bolsa han subido hoy un 3,18% y acumulan una revalorización del 70% desde los mínimos de agosto.





En cuanto a Bankia y BMN, Goirigolzarri ha dicho en un foro de banqueros que se aplaza hasta mediados de 2017 su posible fusión. El presidente de Bankia ha afirmado que a priori la operación sí tendría sentido ya que generaría sinergias y permitiría a su entidad posicionarse en regiones donde actualmente no tiene demasiada presencia.





Dentro del Ibex-35 las mayores subidas han correspondido a Bankinter (+1,57%), DIA (+1,55%) y Acerinox (+1,52%). Le han seguido de cerca Mapfre (+1,33%), que amplía su apuesta en la aseguradora indonesia ABDA, y Repsol (+1,29%), que agradece el repunte del barril hasta los 51 dólares.