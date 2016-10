Villar de Cañas anuncia un contencioso administrativo contra la ampliación de la ZEPA de El Hito

Martes, 4 octubre 2016

ATC

REGIÓN | eldiadigital.es

En rueda de prensa, Saiz ha admitido que García-Page "será presidente de Castilla-La Mancha, pero la razón en este asunto la tenemos nosotros y aquí la razón y la justicia es la que tiene que hablar", apostillando, en referencia al presidente regional, que, "si él lo ha querido así, así será".

Tras asegurar que el ATC "se va a hacer, no hay ningún problema, aunque haya no una sino cuatro ZEPAS" y que García-Page "sabe que se va a hacer el ATC", Saiz ha subrayado que, con la ZEPA, el presidente del Ejecutivo regional "se está cargando siete municipios de la provincia y 700 agricultores a los que machaca", para espetar que el progreso en otro sector que no sea la agricultura "se ha acabado ya, sin necesidad".

Asimismo, ha defendido que, en los últimos cuatro años, con la construcción del vivero y la mejora de los accesos al lugar donde se ubicará el silo "ha venido mucha gente del pueblo que estaba fuera", un municipio que, ha dicho, "parece otro", para aclarar que él ha luchado por el ATC porque Villar de Cañas "quiere el ATC".

En este sentido, ha criticado que García-Page haya impulsado junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, un proyecto contra la despoblación cuando "el único que está haciendo algo por luchar contra la despoblación de Castilla-La Mancha y de Cuenca" es él. "Traigo un proyecto de mil millones de euros a mi pueblo, la comarca y la provincia, que falta hace, y el presidente de Castilla-La Mancha, en vez de echarte una mano, te echa un pie al cuello", ha denunciado.

Tras tildarlo de "vergonzoso", Saiz ha explicado que ni él como alcalde ni los conquenses entienden "por qué hace eso García-Page ni qué le hemos hecho en Cuenca para que tenga tanta manía a los vecinos de Cuenca", ya que Villar de Cañas y los municipios limítrofes "son agrícolas y ganaderos" y su "única diversión" es la caza una vez que se abre la veda y, con la ampliación de la ZEPA "ni aún cazar van a poder los vecinos de la comarca".

En la misma línea, ha puntualizado que la zona protegida es un "secarral, no hay nada más que agricultura, girasol y cebada, no hay nada que proteger", por lo que, ha insistido, "la ZEPA es simplemente para hacer daño y lo va a hacer bien hecho si sigue así" porque hay "agricultores a los que hunde".

"Es hacer daño por hacer, no tiene más misión que hacer daño, porque no atiende a razones de ninguna clase", ha manifestado el regidor, que ha asegurado que, si García-Page visitara Villar de Cañas "a lo mejor se echaba para atrás" porque "ni lo ha pisado, ni sabe lo que va a hacer".

Saiz ha aseverado que lleva "año y medio intentando por las buenas arreglar las cosas y esperando siempre que razonara un poco y se diera cuenta de que lo que está haciendo no tiene pies ni cabeza" porque la ZEPA es "simplemente para hacer daño, no hay ningún estudio ni ningún proyecto".

OBRAS PARADAS

Con respecto a las obras del ATC, Saiz ha explicado que están paradas, aunque la actuación que permitirá llevar la luz desde el centro de transformación de La Venta de San José hasta las instalaciones se va a ejecutar "ya mismo". No obstante, al estar el Gobierno central en funciones "no hay nadie que firme un papel y por eso está parada la cosa", ha detallado, para concluir que, "en el momento en que haya Gobierno, lo primero que se va a hacer es el ATC porque hay que hacerlo".

"Da igual quien gane, el ATC hay que hacerlo gane quien gane", ha defendido, para recordar que fue José Luis Rodríguez Zapatero "quien lo sacó", por lo que "es la pescadilla que se muerde la cola". "Este hombre", ha dicho en referencia a García-Page, "se ríe de todo, por estar sentado donde está tiene que hacer lo que le manden, ese es el problema que tenemos en la región, que él no manda en Castilla-La Mancha, si mandara a lo mejor se avendría a razones", ha resuelto.

Saiz ha anunciado, asimismo, que, antes de interponer el contencioso administrativo se comunicará dicha decisión a la Junta de Comunidades y que hay un plazo de dos meses para interponerlo a partir de la publicación de la ampliación de la ZEPA en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.