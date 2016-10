Alegría en el Depor Guadalajara tras su trabajada victoria en el derbi alcarreño

Miércoles, 5 octubre 2016

Fútbol: Tercera División

Luis Martínez de Quel ha comparecido en rueda de prensa de cara al partido contra la U.D. Carrión, correspondiente a la octava jornada liguera del grupo XVIII de Tercera División y a disputar el próximo día 9 de octubre (18:30 horas) en el Estadio Nuestra Señora de la Encarnación Durante su intervención, el zaguero riojano ha reconocido que la victoria ante el Marchamalo fue vital para sacar “tres puntos importantísimos” en un encuentro marcado por las numerosas bajas. “Fue una victoria muy trabajada y en líneas generales hicimos un buen balance ofensivo y defensivo. Estamos contentos y queda seguir trabajando para ir a Carrión y cosechar también los tres puntos”, ha interpretado.

Y ha proseguido: “En casa lo estamos sacando todo y fuera nos está costando. En Quintanar no hicimos un buen partido y en Villarrobledo, para mí, el resultado no fue justo. Luego la inercia en Ciudad Real de los treinta minutos con once jugadores… creo que el equipo iba a ganar ese partido porque estábamos bastante bien y al final errores nuestros y errores externos hicieron que el partido se fuese cuesta arriba”. “Creo que este fin de semana es muy importante, no sólo porque estemos fuera de casa, sino porque tenemos que ser regulares y sumar tres puntos que nos lleven a la zona donde debemos estar”, ha afirmado.

De este modo, sobre la acumulación de varios encuentros en una misma semana, el defensa deportivista ha asegurado que el equipo sólo piensa en ir ganando “partido a partido”. “Este finde en Carrión buscaremos los tres puntos. Luego contra el Albacete otros tres; y después Yuncos…. pensar más allá sería erróneo para nosotros mismos”, ha insistido. Y ha concluido: “No vamos a pensar en lo que pueda juzgar el árbitro externamente ni en los factores, tenemos que pensar en nosotros e intentar corregir los errores para que no vuelvan a pasar”.