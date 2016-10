La primera victoria del CD Sigüenza en liga llegó ante el Rayo Carrascosa

Miércoles, 5 octubre 2016

Fútbol: Segunda Autonómica (Grupo V)

DEPORTES | El Día 08:25 |

El CD Sigüenza logró su primera victoria de la temporada en el primer partido que el equipo disputaba en casa. Los que dirige Chema Mayor se impusieron al equipo conquense del Rayo Carrascosa CF en un enfrentamiento inédito. Después del mal resultado, pero con rachas de buen juego, de la semana pasada, la intención del equipo es la de convertir La Salceda en un fortín. Con pocos efectivos -los conquenses se presentaron en Sigüenza sólo con once jugadores- el Rayo Carrascosa optó por ceder el balón y la iniciativa a los locales, buscando las contras.

No descuidó el Sigüenza la defensa, lo que evitó las ocasiones de gol del rival. Sin embargo, los de Mayor no lograban darle la suficiente velocidad a su circulación de balón en los primeros minutos. Con el transcurso del partido y con el apoyo de la grada, llegaban las ocasiones, que hacían lucirse al portero visitante. “Creábamos peligro, pero no llegábamos con la superioridad en efectivos que nos gusta”, resume el míster. Precisamente el despeje de un córner del guardameta conquense daba lugar a una jugada de estrategia que Juan Campos aprovechó para marcar en el segundo palo. Corría el minuto 18 de partido. El equipo circulaba con cada vez más rapidez el balón, y, de esa manera llegaba el segundo gol. Lo marcó Oscar Pérez en el 27.

En el descanso, el equipo se juramentó para llegar arriba con más efectivos, aprovechando los cambios que iban a aportar refresco al equipo, y de hacer daño al Rayo Carrascosa generando incursiones por ambas bandas. Los conquenses demostraron ser un rival con orgullo, y, pese a sus limitaciones, salieron incisivos en la presión, llegándole a dar incluso un par de sustos a la parroquia local, con robos de balón en zona comprometida.

Sin embargo, el CD Sigüenza consiguió desperezarse definitivamente, y el partido fue madurando según lo previsto. “En la segunda parte hemos tenido más clara la fase de creación, y así han llegado dos goles”, explica Mayor. Los recambios aportaron una frescura física ante la que el Rayo ya poco pudo hacer. El 3-0 lo marcó Juan Campos, nada más reanudarse la segunda mitad, y el 4-0 Luis Alberto Zafra, al final del partido. Entre medias, hubo muchas ocasiones doncelinas, “y algún fuera de juego dudoso, que bien podría haber ampliado el marcador”, valora el míster. En cualquier caso, el equipo termina contento con su primera victoria. “Hemos hecho los deberes”, resume Mayor.