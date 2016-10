El Arzobispo cree las fuerzas políticas deberían afrontar "con más decisión" el empleo precario

Miércoles, 5 octubre 2016

Toledo

Toledo | El Día

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, cree que las fuerzas políticas y sociales "deberían afrontar con más decisión" asuntos como el desempleo, el empleo precario y el trabajo "no decente", que son "problemas verdaderos" que deben solucionarse "con una mirada más amplia hacia el bien común, lejos del egoísmo" y que "por falta de entendimiento o de estrechez de miras" no se solucionan.

"¿Y no vamos a entristecernos cuando nuestros políticos sigan sin entenderse y sin afrontar con más decisión estos problemas reales y no los ficticios?", se pregunta monseñor Rodríguez en su escrito semanal titulado 'Inquietud por el futuro', y con el que invita a la reflexión, alentada desde Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y Paz, JEC JOC, instituciones y movimientos cristianos, de cara a la Jornada Mundial por el trabajo decente el día 7 de octubre.

El arzobispo de Toledo se refiere a este problema "real, que inquieta en el presente y en el futuro inmediato" y que es el que hace que muchas personas se pregunten cuándo van a conseguir un trabajo, cuándo van a dejar el empleo precario que les "descorazona", por qué es precario y con poco salario el empleo que tienen o por qué tienen que unir un trabajo a otros "para llegar malamente al final del mes".

Sin embargo, añade Braulio Rodríguez, "en una franja importante de la sociedad española estas condiciones de trabajo no se dan, o porque no hay trabajo, o porque éste no es decente. Se puede encontrar datos, cifras y porcentaje de este problema por doquier, pero quienes pueden constatarlo mejor son las personas que sufren este tipo de empleo 'no decente'".

"Impresionan los testimonios de quienes describen su situación. Hablan lógicamente de empleos que alternan seis meses asegurados con otros tres en la economía sumergida, para no hacerla fija en plantilla. Contratos de media jornada pero que la persona trabaja más de 45 horas a la semana repartidas en seis días y 580 euros al mes", explica el arzobispo de Toledo.

A su juicio, "esto no es justo ni digno. ¿Cuántos aceptan cursos de formación diciendo que prefieren eso a no tener ningún ingreso?. No es extraño que exista en la gente frustración, que piensen que no valen, que no tienen dignidad. Sucede, es verdad, que muchos ven que la empresa en la que trabajan no da para más. Es cierto, pero ¿cómo ajustar gastos y ahorrar un poco, aguantando otro poco?. Si el trabajo no llega, ¿cómo resistir bien, con optimismo?", se pregunta.

Monseñor Rodríguez concluye que estas personas pueden apoyarse en la fe, como hacen "muchos sin trabajo o con trabajo 'no decente'", e insiste en que es "bueno hablar y preocuparse por esta situación real y por las personas que sufren de este mal. Es un mal que tenemos en nuestra familia, entre nuestros vecinos, en cada esquina".