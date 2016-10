Prieto destaca el futuro beneficio para la zona del uso museístico del Convento de Santo Domingo de Huete

Miércoles, 5 octubre 2016

Cuenca

| ELDIAdigital.es

El presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Benjamín Prieto, ha resaltado el futuro uso museístico del antiguo Convento de Santo Domingo, que espera sea una gran oportunidad para contribuir al desarrollo de la comarca de Huete, en plena Alcarria conquense.

Así se ha pronunciado Prieto durante la visita realizada este miércoles a este emblemático edificio del siglo XVII, en la que ha estado acompañado, junto a los propietarios, por el alcalde de Huete, Fernando Romero, y el diputado de Cultura y también concejal optense, Francisco Javier Doménech, entre otros.

El presidente ha insistido en defender la operación de compra, por parte de la Diputación, de este singular edificio de estilo protobarroco por entender que dicha adquisición no solo evitará su pérdida irreparable, puesto que su estado de deterioro es tal que está incluido en la conocida lista roja de patrimonio de Hispania Nostra, sino que, además, su rehabilitación y posterior uso museístico vendrá a incrementar el atractivo turístico y cultural de esta zona de la provincia.

Y es que, según ha remarcado, la conservación y puesta en valor del patrimonio de la provincia es una de las grandes apuestas de esta Diputación para favorecer el desarrollo económico de la provincia, sustentada en el convencimiento de que el patrimonio es un eje vertebrador de nuestro territorio y una herramienta fundamental para combatir el envejecimiento y la despoblación.

De ahí que Prieto lamente la postura del Grupo del PSOE en la Diputación que se opone frontalmente a esta adquisición; algo que, a su juicio, deja claro que “una vez más, los socialistas no creen en esta provincia, no creen en el patrimonio y no creen que con la rehabilitación del patrimonio podemos conseguir generar oportunidades y generar una dinámica para que nuestro territorio vuelva a tener ese ritmo necesario que conlleve el desarrollo económico de nuestros pueblos”. No es de extrañar, en consecuencia, que recrimine al Grupo Socialista que en esta actuación “vea un problema en vez de una oportunidad”.



El alcalde de Huete, por su parte, ha elogiado la apuesta de la Diputación por la preservación del patrimonio de la provincia y ha coincidido con el presidente a la hora de calificar esta operación como una gran oportunidad para esta zona de la provincia tan deprimida”.



El proceso de compra de este edificio continúa su curso después de la aprobación en pleno de una modificación de créditos con el fin de adquirir por 120.000 euros tanto la iglesia como el solar donde se encontraba el antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán. Un precio que Prieto ha tildado de simbólico si se tiene en cuenta que es unas seis veces inferior a su tasación.



El siguiente paso, una vez se formalice la compra, será acometer una rehabilitación urgente del inmueble ante su avanzado estado de deterioro; algo que se espera empezar a acometer a lo largo de la recta final del presente ejercicio. Todo ello con el objeto de que el próximo año se afronte su adecuación para su uso museístico, cuya temática está por determinar, que vendrá a complementar la oferta ya existente en Huete y su zona con el fin de incrementar su atractivo turístico.



En definitiva, con esta actuación, tal y como ha señalado Prieto, no se pretende otra cosa que impulsar esta zona tan deprimida de nuestra provincia aunando patrimonio, turismo y cultura.