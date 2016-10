Prieto: “García-Page ha intentado justificar la inacción de su Gobierno anunciando planes y proyectos que nunca acaban llegando”

Miércoles, 5 octubre 2016

El presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado hoy que García-Page ha intentado justificar la inacción del Ejecutivo regional durante estos primeros meses de gobierno, anunciando planes y proyectos que nunca acaban llegando ni a Castilla-La Mancha ni a la provincia de Cuenca.

El máximo responsable del PP conquense, que ha presenciado desde la tribuna de las Cortes el inicio del Debate del Estado de la Región, ha asegurado sentirse “decepcionado” con la intervención de García-Page, “ya que ha mostrado un claro desprecio hacia los ciudadanos”.

Prieto ha asegurado que el discurso de Page ha estado lleno de muchos anuncios pero vacío de contenido, con la mirada puesta hacia un pasado que ha dibujado a su antojo para así intentar desviar la atención, hablar de lo que al PSOE interesa y obviar lo que realmente concierne a los castellano manchegos y a los conquenses.

Prieto ha lamentado que además de no haber anunciando nada concreto para Cuenca, Page se haya regocijado y alardeado de todo lo que ha hecho su Gobierno para ir en contra de una de las inversiones más importantes para nuestra provincia, el ATC, llegando a tratarnos de forma despectiva.

“No hemos oído ni una sola propuesta para Cuenca, no ha dicho nada sobre los centros de salud de Ledaña y de Villanueva de la Jara que venimos demandando; no ha hecho alusión a ninguna infraestructura, después de que el Gobierno de Cospedal dejara preparado un Plan de Carreteras con 232 millones de euros para nuestra provincia; y no ha realizado ninguna mención a todas las infraestructuras educativas que requiere Cuenca, como el Instituto Alfonso VIII”, lamentaba el popular.

No obstante, de lo que sí ha hablado, como ha subrayado Prieto, es del Hospital de Cuenca. El popular se ha preguntado por qué lo menciona en tantas ocasiones “si no han hecho absolutamente nada desde hace un año y no hay obras por mucho que se empeñen en decir”.