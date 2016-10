Page, convencido de que va a cumplir, e incluso "superar", el acuerdo con Podemos antes de fin de legislatura

Miércoles, 5 octubre 2016

Debate del Estado de la Región

REGIÓN | eldiadigital.es

Así se ha pronunciado el presidente en su réplica a la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que previamente le había instado a "dejarse de palabrerías y ponerse a trabajar" porque los ciudadanos merecen "respeto" y no alguien que viene "a tomarnos el pelo".

"Soy consciente de que es difícil cumplir todo lo que se dice", ha admitido el presidente regional, quien ha explicado que el 70 por ciento de las cosas que ha dicho que su gobierno ha hecho se encuentran publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por lo que ha dicho que seguirá haciendo anuncios siempre en positivo intentando que estos se transformen.

Además, ha hecho alusión a las 16 medidas para el empleo, el bienestar social y el crecimiento de la región que ha presentado el PP este miércoles, que ha calificado de "bosquejo de programa electoral", y ha ironizado diciendo que para llevar 15 meses el PP en la oposición "salen a una medida por diputado".

Además, ha aprovechado su intervención para afear a los 'populares' por su posición en materia de agua. Es por ello que ha pedido al PP que sea "honesto" y ha invitado a Guarinos a que en su turno de réplica se atreva a condenar el "triple trasvase" que ha aprobado este miércoles el Gobierno de Rajoy "avasallando los intereses" de Castilla-La Mancha.

Igualmente, ha instado al PP a preguntarse por qué una tierra conservadora como es Castilla-La Mancha cuando hay elecciones generales los 'populares' "ganan tanto" y cuando son elecciones autonómicas "la palman".

"Dos de cada tres votantes le dijeron que no", ha dicho García-Page a la portavoz del PP, a quien ha recordado que el gobierno de Cospedal es el primer gobierno de España que "a la primera cayó y dejó el gobierno".

Dicho esto, ha recalcado que el PSOE gobernó durante 28 años ininterrumpidamente porque "se hicieron las cosas bien" y cree que el PP no puede aspirar a gobernar si no se asemeja lo más posible a su electorado que, a su juicio, "es menos arisco, es más razonable y más tranquilo".

LA REGIÓN "NO ES UN CAOS"

Así, ha negado que Castilla-La Mancha sea "un auténtico caos", tal y como aseguran los 'populares', porque "por lo pronto", ha manifestado, esta región "tiene gobierno". En este sentido, ha dicho que Castilla-La Mancha "tiene estabilidad política y la va a seguir teniendo" mientras que, ha recordado, "el gobierno de España está en funciones".

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a reformar la ley electoral y el Estatuto de Autonomía de la región pero con "consenso" con el resto de grupos, al tiempo que ha admitido que hace cinco años la realidad financiera de la región "era mala" pero no solo en Castilla-La Mancha sino en "Murcia, Valencia o Madrid. La crisis se cebó con las regiones humildes".

Dicho esto, ha lamentado que el PP cuando llegó al gobierno echara a todo el mundo que pudieron a la calle y aumentaran la deuda "no para construir sino para destruir". Es por ello que ha pedido a los 'populares' que no "saquen pecho" de lo hecho cuando gobernaron y cree que si quieren tener opciones de gobernar "tendrán que hacer algún gesto de construcción".

Además, ha invitado al PP "a superar la frustración" de haber estado solo cuatro años al frente del gobierno y ha afirmado que "es muy duro" lo que ha pasado en los últimos cuatro años. "Tendrán que hacer autocrítica".

De otro lado, García-Page ha dicho que Elcogas se lo "ha cargado" el mismo que quería "irse al Banco Mundial", en referencia al exministro de Industria José Manuel Soria, y también se ha referido al convenio sanitario con la Comunidad de Madrid.

En este contexto, ha manifestado que en este asunto está notando una actitud receptiva por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que "no enrede" y no use sus influencias. "Déjenos a nosotros y no la llamen", les ha solicitado.