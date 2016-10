PP dice que solo se necesita tiempo para "prescindir" de Page y él que los 'populares' deben pasar "cuarentena"

Miércoles, 5 octubre 2016

Debate del Estado de la Región

En su segundo turno de intervención en el Debate del Estado de la Región, Guarinos ha insistido en que García-Page "no ha cumplido con nadie, ni siquiera con aquellos que le elevaron a la Presidencia de Castilla-La Mancha", y le ha pedido que "deje de ir de farol".

Guarinos ha hablado de las víctimas del incendio de Guadalajara "que todavía están esperando su consideración" y a las que "no las van a callar nunca, ni a esas ni a las de la legionela", ha manifestado refiriéndose a García-Page.

Igualmente, ha reprochado al Ejecutivo actual que haya firmado "reducir la financiación pública de la educación concertada", y ha leído una carta en la que, según ha comentado, el Ejecutivo pide que se controle el gasto de material y la prescripción de recetas. "Sólo necesitamos tiempo para prescindir de usted", ha concluido.

"TODO PUEDE SER"

En su réplica, García-Page ha asegurado que si prescinden de él "será la gente", aunque ha admitido que si le "bloquean" entre PP y Podemos "no llegaremos a las elecciones". "Todo puede ser", ha manifestado, convencido, no obstante, de que "va a salir bien, yo creo que vamos a ganar las elecciones sin cambiar la ley electoral".

Dicho esto, ha manifestado a los diputados del PP que, en las últimas elecciones, "la gente no les penalizó por hacer recortes sino por mentir". En su opinión, los ciudadanos saben que "no cabe todo y que el presupuesto no es un chicle" y son mucho más sensatos que los dirigentes políticos y lo que no entienden es "la soberbia".

En este sentido, el presidente se ha mostrado convencido de que en el PP "tiene que pasar tiempo" y sus miembros "alguna cuarentena" antes de volver a gobernar. "Dense tiempo, piensen algunas cosas y con rigor", ha sugerido a la bancada popular.

Finalmente, ha señalado que "va a ser bonito ver quién vota mañana con quién" y ha subrayado que a él le "interesa cuajar acuerdos con todo el mundo" y también "hablar" con el PP.