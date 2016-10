Podemos advierte a Page: "No vamos a permitir ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora un gobierno del PP"

Miércoles, 5 octubre 2016

Debate del Estado de la Región

REGIÓN | eldiadigital.es

El vicepresidente primero del Parlamento autonómico y diputado de Podemos, José García Molina, ha asegurado este miércoles que no van a permitir "ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora, ni en Madrid, ni en Castilla-La Mancha un gobierno del PP", y ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a decir si puede "prometer aquí y ahora, delante de todo el mundo lo mismo".

Durante su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, García Molina se ha dirigido cara a cara a García-Page por vez primera tras dar por roto el acuerdo de investidura con el PSOE, afirmando que con Podemos "solo hay un camino", que es ese, apremiando al dirigente socialista a "que hable claro".

El diputado de Podemos ha cuestionado, si se permitiera ese gobierno del PP, "con qué cara justificamos aquí que queremos hacer unas políticas distintas cuando ustedes pueden ser o llegar a ser cómplices de que el supuesto antagonista acabe gobernando", y ha pedido a Emiliano García-Page que diga "si se encuentra limitado".

Asimismo, ha solicitado al presidente autonómico que diga a qué ha venido, si "realmente quiere ser presidente" de esta región y si "cree que lo merece" y merece seguir siéndolo, y le ha apremiado a no contestar a esas preguntas ni con un deseo ni con el discurso que ha ofrecido en la jornada matinal "si la respuesta es que si".

García Molina cree que el presidente autonómico debe comenzar a trabajar "no para crecer en votos sino para estar a la altura" de la región, y dejar el "cierto empecinamiento", del que Podemos ha sido "testigo" del "yo me lo guiso y yo me lo como".

"Nosotros no le hemos pedido nunca nada, nada para nosotros, todo para la gente", ha añadido el también secretario regional de la formación morada, que ha dicho que hoy querían hacer una "excepción", recordando a García-Page que "la palabra es ley", en clara referencia al acuerdo de investidura, y porque Podemos no ha venido "a decorar la Cámara".

En este punto, García Molina ha insistido en que el presidente autonómico "no puede decir que nos ha escuchado atentamente a nosotros durante quince meses" y le ha reprochado que no acuda al Parlamento y que, cuando lo ha hecho, como este miércoles, lo haga ofreciendo cifras y tantos por ciento, cuando "la gente no vive, trabaja, ama y muere en un tanto por ciento" sino "en la vida real".

QUINCE MESES "DE RETRASO"

"Llevamos quince meses de retraso", ha continuado García Molina, que ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha de haber tomado "rotondas" y "desvíos", ha repasado la "secuencia de incumplimientos" por parte del Ejecutivo en torno al acuerdo de investidura, como el plan de rescate habitacional, la ley de sobreendeudamiento, la auditoría pública, los planes de lucha contra la desigualdad social y la pobreza energética o la ley de participación ciudadana.

García Molina ha recordado que hace un año se aprobó ese acuerdo y un año después no se han sentado a hablar de él, y ha asumido que si se hubieran cumplido las resoluciones, los plazos y los contenidos del acuerdo "hasta el PP se alegraría". En este punto, también ha lamentado la "indignidad" de que se haya dicho que la ruptura de ese pacto "venía de Madrid".

El diputado de la formación morada, ha comenzado sus palabras lamentando los "malos hábitos" que presentan tanto PSOE como PP en el Parlamento y rechazando, en el caso del Gobierno regional, que siga "insistiendo en el error de llevar un ritmo torpe, solitario".

"Se empecina en intentar recuperar un tiempo que por suerte ya no va a volver y unos modos que tampoco" y continúan "insuflando vida al régimen del 78 porque viven en él y respiran en él" e insisten en "revivir el zombie político", una tarea que, en su opinión, está "condenada al fracaso", ha declarado.

RESPUESTA DE PAGE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha respondido al secretario general de Podemos en la región y diputado regional en las Cortes regionales, José García Molina, que a él no se le ocurrió "plantear ni romper" el pacto de investidura con la formación morada cuando Pablo Iglesias no votó a Pedro Sánchez y llevaron a España a segundas elecciones.

Así ha reaccionado García-Page después de que García Molina haya asegurado que no van a permitir "ni por activa, ni por pasiva, ni por gestora, ni en Madrid, ni en Castilla-La Mancha un gobierno del PP", y ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page, a decir si puede "prometer aquí y ahora, delante de todo el mundo lo mismo".

"Ustedes no pueden argumentarme a mí que hay que cambiar o revisar las cosas si alguien se le ocurre apoyar activa o perifrástica al PP en España porque sinceramente para poder hacerse esa pregunta, señor Molina, ustedes tenían que haber respondido hace unos meses a otra", ha dicho durante la jornada vespertina del Debate del Estado de la Región, en referencia al rechazo de Podemos a un Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional en el mes de marzo.

"A mi no se me ocurrió plantear romper el pacto con Podemos porque ustedes no votaron al PSOE y nos llevaron a segundas elecciones. Pudo haber aquí un gobierno presidido por Pedro Sánchez, y saben cuales son mis diferencias políticas con él, y Podemos no quiso y por eso fuimos a terceras elecciones", ha continuado el presidente regional.

Según García-Page, Podemos "con esa actitud" no es que "consintieran que el PP siguiera". "Es que consintieron y consiguieron que el PP incrementara los votos y los diputados y el PSOE siguió perdiendo votos, 150.000, y ustedes un millón, se lo recuerdo".

Asimismo, le ha dicho a García Molina que los ciudadanos le han dado "una llave poderosísima". "Puede ser útil o no ser útil", ha dicho el presidente autonómico, quien cree que Podemos hizo "muy bien" en pactar con el PSOE.

"Yo he presumido en toda España del pacto con ustedes, he dicho y repito que sería bueno que en España pudiera haber un acuerdo nacional entre PSOE y Podemos, solo hay una diferencia señor Molina, que aquí las cuentas no salen. Juntos podemos cambiar las cosas, en España no", ha sentenciado.

Y ha continuado: "En España además de PSOE y Podemos se puede dar la paradoja de que algunos estuvieran buscando, espero que ustedes no, el pacto con los independentistas. Yo me niego a que pueda haber un gobierno que venda la estabilidad del país a quienes quieren romperla y si además quienes quieran romperla por ser independentistas son tan derechas como el PP y tiene tantos problemas de corrupción como el PP, con más motivo", ha afirmado.

"LO NUEVO NO SIGNIFICA SIEMPRE LO MEJOR"

Además, se ha mostrado "totalmente confiado" en que Podemos vendría al Debate de la Región a "presumir" porque una parte "fundamental" de lo que se ha hecho en estos 15 meses de gobierno "tiene mucho que ver con Podemos". Dicho esto, ha advertido a García Molina que "lo nuevo no significa siempre lo mejor" y ha defendido que se dedica a la política porque quiere, porque lo siente y porque cree en la política en mayúsculas.

"Presuman ustedes de estos 15 meses porque el acuerdo de investidura que firmamos no solo me obliga a mi con la parte que ustedes incorporaron, les hace de alguna manera propietarios también de todo el programa del PSOE", ha apuntado el presidente regional, quien ha recordado a Podemos que no les rechazaron ninguna medida del programa.

Asimismo y después de que el diputado de Podemos le preguntara si merece ser presidente, García-Page ha contestado que él no puede responder a esta pregunta directamente y que deben ser los ciudadanos. "De ustedes depende la mayoría, aunque tengan dos diputados, se van a encontrar con la situación de que buena parte de las cosas que he anunciado van a pasar porque ustedes se mojen o no, pero es que esto es así".

"No voy a cambiar el pacto de investidura con Podemos por un pacto de continuidad con el PP. Voy a hablar de lo que quieran, pero tengo muy claro lo que quiero. Los ciudadanos votaron una cosa hace 15 meses, un cambio, que pasa por contener la hemorragia y recuperar en la medida de lo posible todo lo que teníamos", ha sentenciado.

El presidente regional ha enfatizado que le merece la pena ser presidente y ha advertido de que él no es aferrarse al cargo a costa de cualquier cosa. Es por ello que ha dicho a Podemos que si ellos no quieren que sea presidente pueden presentar una moción de censura con el PP, que no se la recomienda, o un bloqueo sistemático de la situación presupuestaria y financiera de la comunidad autónoma que sería "como una especia de moción encubierta".

En este sentido, ha apuntado que a él siempre le van a tener dispuesto a culminar la legislatura conforme al documento que firmaron: el programa de gobierno del PSOE sumado al acuerdo de investidura con Podemos, y se ha mostrado dispuesto a actualizarlo y revisar políticas. "Podemos mejorarla, ampliarlas, pero estamos todos ante un reto que no se puede truncar a la primera de cambio porque tiene que mantenerse durante toda la legislatura".

"O ME APOYAN A MÍ, O APOYAN A COSPEDAL"

El presidente autonómico ha planteado a García Molina que las dos únicas opciones que tienen toda vez que ha dado por muerto el acuerdo de investidura es o apoyarle a él, o apoyar a Cospedal, tras lo que le ha propuesto "terminar juntos la legislatura".

García-Page ha dicho a García Molina que la renta básica --o garantizada, como la denomina la formación morada-- no era uno de los extremos recogidos en el acuerdo de investidura, pese a que ha sido una de las justificaciones de Podemos para dar por muerto ese acuerdo.

En este punto, le ha recordado que el compromiso pasaba por "reclamar al Gobierno de España" esa renta, y se estaba de acuerdo en que no se podrían pactar aspectos "que dependieran de la estabilidad nacional".

También ha hecho referencia a algunos de los puntos que él sí considera cumplidos de ese acuerdo de investidura, como "importantes cambios en política fiscal".