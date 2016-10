Molina cree que "sería bueno" que le llamase Page y éste dice que lo hará tanto que pedirá que deje de hacerlo

Miércoles, 5 octubre 2016

Debate del Estado de la Región

"Lo voy a hacer de manera directa y personal mañana mismo, porque me interesa tanto que las cosas vayan como pactamos que me dirá usted un día que deje de llamarle", ha contestado García-Page, que durante el Debate del Estado de la Región ha desvelado que este martes llamó al dirigente de Podemos "con secretaria" --García Molina demanda una conversación directa--, porque le "interesa tanto" que las cosas vayan como pactaron, ha dicho, "que me dirá usted un día que deje de llamarle".

Previamente, en su segunda intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, García Molina se ha extrañado de que García-Page pensase que iba a venir a esta cita a "celebrar éxitos", recordando que la gestión "ha sido básicamente del Ejecutivo", y convencido de que no hay "tantas cosas que celebrar".

Así, ha subrayado que él valora "mucho a la gente que sabe hablar pero también a la que sabe escuchar", preguntándose si es que el presidente regional "no nos ha escuchado o no nos ha entendido" y seguro de que todo el mundo entiende que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha "ha faltado a su palabra" incumpliendo algunos aspectos del acuerdo de investidura,

Convencido de que hay "bastantes cosas que se tienen que replantear", ha pedido al presidente autonómico que "explique a los votantes de Podemos por qué merece ser presidente y por qué deberíamos seguir apoyándoles", y le ha pedido que "no nos haga rehenes a la sociedad civil" haciendo "chantaje político" afirmando cosas como que podría suspender los "acuerdos con la sociedad civil hasta que supiéramos que había presupuestos".

En su réplica, el presidente de Castilla-La Mancha se ha felicitado de que, por lo menos, ambos estén "de acuerdo" en que "lo que pase aquí no se ve afectado por lo que pase en Madrid", ya que con eso "ya hemos avanzado mucho", ha señalado.

A continuación, García-Page ha insistido en que Podemos "tiene una llave poderosísima" que "puede girar a la derecha o la izquierda", por lo que su papel en el futuro va a "tener sentido" aunque ayuda al PSOE a gobernar y aunque pacten con los socialistas.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que "queda mucho por hacer" y ha tendido la mano al dirigente de Podemos, expresando su intención de llamarle "mañana mismo".