El Ciudad Encantada no se fía del colista Benidorm

Sábado, 8 octubre 2016

Balonmano: Liga Asobal

DEPORTES | El Día 08:55 |

Los de Cuenca reciben al conjunto alicantino, que todavía no ha sumado puntos, a las 18.30 horas en El Sargal.

El Liberbank Ciudad Encantada regresa este sábado a El Sargal tras dos partidos en Barcelona y Logroño, evidentemente, lejos de su liga. No en vano, la liga de los de Cuenca vuelve a comenzar a las 18.30 horas en El Sargal frente al Benidorm, equipo que se confeccionó para estar en la parte media-alta de la tabla, pero que no ha comenzado nada bien la liga, pues de hecho no ha conseguido puntuar y es colista.

Los de Fernando Latorre llegan con el cuchillo entre los dientes y se convierten en un rival complicado para un Ciudad Encantada que también tiene necesidad de puntuar para salir de la zona baja de la tabla. Jugando en El Sargal los de Lidio Jiménez esperan ganar y romper la mala racha de cuatro derrotas que acumulan. Además, el partido vendrá precedido de el 'súpersabado' conquense, pues habrá paella de hermandad entre los socios del Conquense y el Liberbank, para después acudir juntos a La Fuensanta y a El Sargal. Se prevé una gran entrada.