Los representantes sindicales de la Policía Local solicitan la creación de un mesa técnica

Jueves, 6 octubre 2016

Cuenca

Cuenca | ELDIAdigital.es

MESA TÉCNICA, cuya función es abordar y dar respuesta a la situación que vive el cuerpo y hasta la fecha nadie ha movido un dedo, nadie se ha dirigido al Cuerpo, nadie se ha dirigido a los representantes de los policías.

Recordad que el pleno es el máximo órgano de representación política de los ciudadanos, por tanto sus acuerdos y mociones deben ejecutarse, puesto que de lo contrario la responsabilidad del gobierno municipal quedaría en entredicho, incumpliendo las resoluciones aprobadas en el mismo.

¿Que podrían pensar los vecinos y los trabajadores municipales si lo acordado en los plenos no se ejecutase?. Pensarían que se reúnen cómo se reúne cualquier grupo de amigos.

Para hacer un análisis e insistir de nuevo, recordad que la situación que vive la Policía Local es de autentica precariedad en cuanto a la falta de efectivos, lo que conlleva que numerosas llamadas de los ciudadanos no se puedan atender, con la impotencia que ello crea al colectivo policial. La situación es tan alarmante e insostenible, que el Intendente-Jefe traslada a través de varios escritos el riesgo que supone tal carencia, especialmente en situaciones de emergencia, intervenciones violentas, accidentes, llegando incluso a no responsabilizarse ante lo expuesto.



Los sindicatos trasladan la misma situación descrita al equipo de gobierno y las consecuencias que pudieran derivarse de las mismas, así como posibles soluciones hasta tanto en cuanto se incorporen los efectivos necesarios. Hemos de resaltar que los turnos son precarios, no se cumplen los servicios mínimos, llegando a situaciones de 2-3-4 policías.

Mención aparte para el estado de las dependencias y de los recursos materiales (vehículos envejecidos, goteras en el vestuario, malos olores por el mal estado de cañerías de desagüe,…)

También haría falta una reestructuración jerárquica ya que son innumerables las ocasiones en las que no se cuenta con un mando de servicio por lo que son los propios policías los que tienen que responsabilizarse del turno, asumiendo las funciones normativamente atribuidas a los oficiales.

Para finalizar Sr. Alcalde, como Jefe Superior del Cuerpo, le agradecemos la dedicación de una calle a la Policía Local de Cuenca, pero el problema de esta NO se soluciona con descubrir una placa de una calle, se soluciona, con dialogo, ganas de trabajar, organizar y planificar y eso es lo que no existe, no tienen un proyecto de policía que solucione el caos reinante y siente las bases en un futuro.

Esperemos que recapacite, piense y medite esta situación, nosotros estamos deseando trabajar sin dejar pasar ni un solo minuto más.

Reciba un saludo de los Representantes Sindicales en representación de toda la plantilla.