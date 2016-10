PP dice que si Page tuviese "valentía" convocaría elecciones y si no lo hace es porque "se daría un revolcón"

Jueves, 6 octubre 2016

Debate del Estado de la Región

"Si tuviese la más mínima impresión de que pudiese ganar las elecciones las convocaría mañana mismo, pero sabe que no es así", ha manifestado Cañizares durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región celebrada en las Cortes autonómicas.

Ademas, el portavoz del PP ha indicado que García-Page hizo "la peor intervención" en un debate de estas características y que demostró que "lo suyo es decir y no hacer", convencido de que se están "recuperando malas prácticas de gobiernos socialistas del pasado".

En este sentido, ha asegurado que Emiliano García-Page es "una mala copia de Bono", aunque "ahora ni siquiera ha ganado las elecciones", y le ha pedido que "se deje de estar enredando en otras cosas, que es su actividad natural", subrayando que el socialista "viene de apuñalar a su secretario general".

Francisco Cañizares ve "una vergüenza" que en Castilla-La Mancha "tengamos un presidente que hace el ridículo habitualmente" y ha comparado su gestión al frente del Gobierno con "la restauración del cristo de Borja" porque eso "es lo que está haciendo Page" con la Comunidad Autónoma.

PODEMOS, "ENTREGADOS A PAGE"

También ha tenido el parlamentario del PP palabras para Podemos, a quienes ha recriminado que sean "tan sectarios" que incluso parece que les "produce repelús" que los 'populares' aprueban algo suyo, y ha manifestando que el hecho de que "estén entregados a Page es una triste desgracia para los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

Durante su alocución, Cañizares también ha calificado de "intolerable" la actitud del presidente autonómico con las Cortes, al no haber aparecido "en toda la mañana" del debate y ha apuntado que incluso esta actitud debería llevarse a la Comisión del Estatuto y del Reglamento del Diputado. "A mí no me hace especial ilusión verle la cara a Page, pero lo que pasa en las Cortes no es una reunión de amigos ni una reunión de partido".

A su juicio, en el Parlamento "se habla de los temas que preocupan a Castilla-La Mancha y Page los ninguneó de una forma bochornosa. Si a las Cortes de Castilla-La Mancha no les hace ni caso, ¿qué hará con el resto de ciudadanos?", se ha preguntado, repitiendo estas reclamaciones "a la cara" del propio presidente regional, cuando ha entrado durante esta intervención al salón de plenos.