Asaja cree que los borradores de los Planes de Gestión para las ZEPA "tienen un problema gordo de interpretación"

En rueda de prensa en la que ha valorado el último borrador de dichos planes de gestión, Fresneda ha asegurado que la organización que preside dispone de "documentos por escrito en los que se habla de que se podrán seguir haciendo las prácticas actuales, el girasol incluido, sin ningún tipo de problema", así como que se "podrán construir naves agrícolas pero se requerirá una evaluación de impacto medioambiental, que ya no será necesario cuando se haga el plan de gestión".

Asimismo, ha agregado, según dichos documentos, "también se podrán acoger a todas las medidas agroambientales voluntarias como la rotación de secano, incluido girasol o plantas aromáticas" y ha esperado que dicho compromiso de la Administración "esté contemplado" en los nuevos planes de gestión.

Junto a ello, según ha explicado Fresneda, en las zonas vitícolas o muy vitícolas "se va a mantener como está y se podrá poner más viña en espaldera, almendro y pistachos" y en las no vitícolas o poco vitícolas "hay una cuestión de limitación y ahí es donde tenemos el debate", ya que, ha subrayado, "puede haber todas las limitaciones que quieras pero, si el espacio es grande, la limitación debería quedarse reducida a la mínima expresión siempre que haya un espacio para el hábitat de las aves".

Con respecto a las zonas en las que ya se haya aprobado un plan de reestructuración de viñedo "se ha conseguido que se mantuviera".

Por otra parte, el presidente de Asaja Cuenca ha aseverado que existe un "problema gordo de interpretación de los borradores que cuelga la Administración", que, a su juicio, "tienden a confusión y no se corresponden para nada con los compromisos", ya que, según están redactados, "si lo lee un alarmista, alarma a la gente, si lo lee quien quiere construir, construye, si lo interpretan políticamente, es muy fácil decir que muy bien o que muy mal".

"Las cosas no tienen por qué salir mal", ha admitido, para insistir en que en diciembre el Gobierno regional "tiene la intención" de sacar adelante los Planes de Gestión y confiar en que "ojalá podamos estar en el mismo barco sacando adelante los planes de gestión".

En este punto, ha avanzado que falta "poco por cerrar, pocas cosas por que nos podamos entender" y ha reiterado que lo más importante es "que no se cree alarma por el hecho de no interpretar bien lo que se está colgando a exposición pública".

Después de recordar a quienes "piensen que podíamos haber seguido como estábamos" que "se equivocan", ha remarcado que los actores implicados no pueden ampararse "en que vamos a dejar las cosas como estaban, tenemos que remar todos en el mismo sentido", ha resuelto, para, a continuación, esperar que "no contemplen ningún agravio comparativo a ninguna explotación agraria de Castilla-La Mancha" porque "si no hay agricultura, las aves se van a ir a otro sitio, porque se alimentan y están protegidas porque hay agricultura".

Tras analizar la situación de hace cuatro meses con respecto a la actual, ha dicho estar "en condiciones de poder decir que hemos avanzado mucho en ese sentido", porque los agricultores "siempre han sabido convivir con las aves esteparias, con las especies protegidas, perfectamente". "No conozco que haya habido una actitud agresiva de un agricultor a un ave, ni siquiera a un ave que le haya picado a un agricultor", ha espetado, para reivindicar la existencia tradicional de un "clima de convivencia grande".

ALEGACIONES

En referencia a las alegaciones presentadas por Asaja, ha recordado que se ha tenido en cuenta la petición de comunicar de nuevo a los interesados a título individual la decisión del Ejecutivo regional y ha instado a que no "busquen, ataquen o aplaudan" a la organización agraria a la que representa porque "solamente vamos a estar en defender los intereses de los agricultores, nada más".

En este sentido, ha puesto en valor la iniciativa del Ayuntamiento de San Clemente, que ha aprobado una moción en favor de las alegaciones presentadas por esta organización agraria, y ha puntualizado que, para que la Administración pueda emitir un informe de impacto ambiental, "hace falta que en esa zona de especial protección de aves haya un plan de gestión, como dice el reglamento comunitario".

Por su parte, el secretario general de Asaja Cuenca, Manuel Torrero, ha indicado que el objetivo de la organización era que la zona ZEPA "fuese lo más pequeña posible, que tuviese una intensidad de ayuda importante y que el resto de la comarca de la zona ZEPA se pudiese seguir desarrollando no solamente las prácticas habituales, sino las que se puedan desarrollar", porque un programa de ayudas al campo "que tenga un recorrido de cinco años a nosotros no nos vale".