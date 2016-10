Mad Cool Festival celebrará su segunda edición del 6 al 8 de julio de 2017

Jueves, 6 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Serán los días 6, 7 y 8 de julio cuando Madrid volverá a convertirse en la capital de la música en directo y dará un paso más en su "fiel objetivo de convertirse en algo más allá de un festival".

"La experiencia Mad Cool vuelve para quedarse: cartel de altura nacional e internacional, convivencia de diferentes expresiones artísticas, entorno inigualable... Quedan muchas incógnitas por resolver de esta nueva edición que muy pronto comenzarán a conocerse", adelanta la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

En su primera edición, Mad Cool Festival congregó a artistas como The Who, Neil Young, Biffy Clyro, The Prodigy, Lori Meyers, Vetusta Morla, Garbage, Die Antwoord, 091, Xoel López y muchos más.