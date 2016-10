The Rolling Stones publicarán en diciembre su primer disco de estudio en once años

Jueves, 6 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

The Rolling Stones publicarán el próximo 2 de diciembre Blue & Lonesome, un nuevo disco de estudio con el que el grupo británico regresa a sus orígenes, dejando de lado el rock para adentrarse en la música blues.

Blue & Lonesome, primer álbum completo de estudio de la banda desde aquel A bigger bang de 2005, está producido por Don Was and The Glimmer Wins (es decir, el vocalista Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards).

Este disco fue grabado durante apenas tres días en diciembre del año pasado en los estudios British Grove de West London, y contiene una docena de canciones, todas ellas versiones de viejos temas blues de Chicago.

Junto a Jagger, Richards, Charlie Watts (batería) y Ron Wood (guitarra), partipan en el álbum su bajista habitual desde los noventa, Darryl Jones, así como los teclistas Chuck Leavell y Matt Clifford. En dos de las canciones está la guitarra de Eric Clapton.

Blue & Lonesome puede reservarse ya en la web oficial del grupo. Estará disponible en CD, descarga digital y doble vinilo, así como en una edición deluxe con un libro de 75 páginas sobre la elaboración del álbum.