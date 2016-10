El consumo de agua en los pueblos mancomunados desciende medio millón de metros cúbicos

Jueves, 6 octubre 2016

Guadalajara

| El Día 22:23 |

Si entre el día 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 se facturaron desde la mancomunidad un total de 25,6 HM3, un año después la cifra ha sido de 25,11 Hm3, o lo que es lo mismo, medio millón de metros cúbicos menos. “Se trata de una excelente noticia de la que todos tenemos que alegrarnos”, asegura Javier R. Palacios, presidente de la MAS, “y nos indica que los esfuerzos llevados a cabo por los trabajadores de la MAS en estos últimos meses han dado sus frutos, así como también el empeño de los Ayuntamientos en el ahorro y la mayor concienciación de los vecinos”.



Este descenso en el consumo equivale al agua que las localidades de Azuqueca de Henares y de Alovera, conjuntamente, consumen en un mes, o a la que los pueblos de Fontanar y Quer gastan en un año, y se debe computar a tres acciones concretas, asegura el presidente de la MAS: “las nuevas técnicas empleadas en la detección de fugas, entre ellas la aplicación del sistema Nautilus, las campañas de concienciación en el consumo responsable divulgadas entre los vecinos, principalmente en los colegios, que cada vez cuentan con una mayor respuesta de los ciudadanos y las mejoras llevadas a cabo en algunos tramos de la red de conducción. Insisto, son muy buenas noticias, pero nuestra obligación es seguir trabajando para que el próximo año sean mejores y para ello necesitamos la colaboración de todos”.



A esta buena noticia relativa al consumo, se ha sumado el nivel de normalidad de agua embalsada que alcanza el embalse de Beleña en este comienzo del otoño. Este período coincide con el fin del año hidrológico, que se computa entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Con respecto al año anterior, Beleña cuenta con 7 Hm3 más de agua almacenada, situándose en un nivel de almacenamiento del 58,5% con un total de 31Hm3. Esta cifra está por encima de la curva que marca el umbral de entrada en prealerta (situado para este mes en 22,6Hm3) y permite afrontar los próximos meses con optimismo. “No obstante” asegura Javier R. Palacios, “ aunque no tengamos problemas de abastecimiento en lo que queda de año, no debemos bajar la guardia. Tenemos que ser conscientes de que no sobra ni una sola gota y que es responsabilidad de cada uno de nosotros, en nuestras casas y en nuestro comportamiento diario, hacer un uso responsable del agua que consumimos”.



En este sentido, y después de varios meses con escasas precipitaciones, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe pondrá en marcha en los próximos días una nueva campaña de ahorro a través de los medios de comunicación, para concienciar sobre el uso responsable del agua.



En otro orden de cosas, el jueves se celebró una Asamblea ordinaria, en la que tomó posesión como vocal del Grupo Popular el concejal del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, que ocupa la plaza dejada vacante en el mes de diciembre por Ángel García. En la misma sesión se aprobaron varias resoluciones de presidencia y vicepresidencia de carácter administrativo y de funcionamiento interno.