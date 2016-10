Rodríguez: “El único fin de la empresa debe ser su cierre y no mantener un cortijo a la medida de Ganemos"

Viernes, 7 octubre 2016

ciudad real

Ciudad Real | El Dia

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que “el único fin de la empresa pública que han resucitado debe ser su cierre y no mantener un cortijo a la medida de Ganemos para que lo convierta en un Ayuntamiento paralelo”.

A preguntas de los periodistas sobre la empresa pública recientemente bautizada como Emuser (antigua Emusvi), Rodríguez ha asegurado que este proceso “ha estado envuelto en todo momento de un halo de opacidad y oscurantismo” y considera que el hecho de que Ganemos no haya querido dar las explicaciones que se le pedían en Pleno lo demuestra claramente.

Al portavoz popular no le valen las excusas esgrimidas por Jorge Fernández para no comparecer en el pleno alegando que no es del equipo de Gobierno porque puede dar las explicaciones que todo el mundo está demandando en calidad de delegado por la presidencia de la antigua Emusvi.

Asimismo, considera “lamentable” que Ganemos quiera gastar más dinero público para pagar el sueldo del nuevo gerente de una empresa que no genera ingresos ni tiene actividad y está convencido de que el dinero tendrá que salir “del bolsillo de todos los vecinos de Ciudad Real.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez ha recordado que el Grupo Municipal Popular siempre ha reclamado el cierre de esta empresa, porque su finalidad ya no es la de crear viviendas sino “dar cumplimiento a los acuerdos que llevaron a Pilar Zamora a la Alcaldía tras haber perdido las elecciones”.

En cuanto a las remunicipalizaciones, Rodríguez ha apuntado que “todo es un guirigay” y que están parada sine die. Y mientras tanto, Ganemos y Zamora “pierden el tiempo rebuscando en los papeles y creando comisiones que no llevan a ningún sitio en vez de dedicarse a solucionar los problemas de la ciudad”.