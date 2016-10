091: "El proselitismo que hacen nuestros seguidores es muy intenso y eficaz"

Viernes, 7 octubre 2016

MÚSICA | Judith Mateo

Hicieron falta veinte años bien enteros para que los miembros de la banda granadina 091 se decidieran a dar a sus fans la ansiada alegría en forma de regreso. Algo que, a pesar del tiempo transcurrido desde su último concierto en Granada en 1996, no pocos seguían pacientemente esperando.

Pues bien, ese regreso se materializó a principios de enero en el Festival Actual de Logroño y tuvo continuidad durante los meses siguientes en una de las giras más exitosas de la temporada, a la que aún le quedan un puñado de fechas, desarrollada tanto en salas como en festivales varios. En todas partes había hueco para 091.

Y ahora, para dejar testimonio del triunfal año del grupo llega a las tiendas Maniobra de resurreción, un CD+DVD en directo grabado ante 10.000 fans el 14 de mayo de 2016 en la Plaza de Toros de Granada. "Este es el desmentido de nuestro Último concierto de 1996", bromea el bajista Jacinto Ríos, recordando su despedida hace veinte años.

Con sonrisa traviesa apostilla el guitarrista Víctor Lapido: "Cuando hicimos aquel disco en la cabeza de ninguno rondaba la idea de la vuelta. Lo llamamos último concierto porque pensábamos seriamente que así iba a ser, pero las circunstancias de la vida te llevan a contradecirte de alguna forma".

"Pensábamos que había pasado el tiempo suficiente como para volver sobre nuestros pasos y celebrar que habían pasado veinte años con todo un año girando, recordando los viejos temas", apostilla Víctor, para quien todo este regreso ha sido como "un regalo y reencuentro con sus seguidores y los que se han ido sumando durante este tiempo". "Esta es la constatación discográfica de esa idea", remacha.

"MUCHO MEJOR DE LO QUE ESPERÁBAMOS"

De nuevo Jacinto toma la palabra para admitir que esta gira de reunión ha sido "mucho mejor" de lo que esperaban, algo en lo que coincide el vocalista José Antonio García: "Pensábamos que íbamos a hacer una serie de conciertos y que no iba a ser mucho más, pero al final la cosa se ha desbordado. La gente se ha ido animando, no sabemos por qué, y así ha ocurrido".

Mientras sus compañeros asientes, confiesa Víctor Lapido que no contaban con "llenar tres veces la Joy Eslava o dos veces la Plaza de Toros de Granada". "Ese volumen de público nos ha sorprendido un poco. Han asado los años y se ha añadido gente nueva, con muchos jóvenes que no nos habían visto nunca", resalta.

García asegura a este respecto que lo que les ha "mantenido han sido las canciones, que no han pasado de moda", algo a lo que hay que unir a un "público muy fiel que ha mantenido la llama encendida durante estos veinte años de separación". "Además, el proselitismo que hacen nuestros seguidores es muy intenso y eficaz", explica entre risas el guitarrista José Ignacio Lapido, antes de que tercie Jacinto: "Predican mucho la causa y convencen a la gente".

El propio José Ignacio reflexiona: "El tiempo ha pasado relativamente bien por nuestros temas y se han mantenido actuales. Lo asombroso de este caso es que estamos hablando de unas canciones que se grabaron a finales de los ochenta y principios de los noventa, pero que luego han estado como desaparecidase en combate porque los discos han estado descatalogados muchos años hasta este mismo año de la reunión, que es cuando se han reeditado remasterizados".

ESTADO DE LA REUNIÓN

Todos los miembros de 091 confiesan cierto temor cuando volvieron a la carretera después de dos décadas, pero el bajista recalca que la crítica y el público les han "tratado muy bien". "Es que a nosotros el tiempo nos ha tratado bien", apunta sonriente el vocalista del grupo, recalcando que ninguno está especialmente gordo ni se ha "quedado calvo".

Agrega García sobre esto que "cuando un grupo se junta después de veinte años, la gente "no sabe con qué se va a encontrar". "Se plantea a ver cómo están estos. En nuestro directo mantiene la energía que teníamos cuando nos separábamos y la gente se sorprende", agrega el cantante, mientras José Ignacio señala que la "duda principal era comprobar" cómo funcionaban al "volver a tocar todos juntos".

"Las dudas quedaron disipadas desde los primeros acordes que tocamos. No es que sonara perfecta, pero la esencia del espíritu y la enegía se mantenía. Todos hemos visto otras reuniones que resultaron decepcionantes porque sonaban un poco artificiales. Pero nosotros hemos madurado musicalmente de una forma muy parecida, y la energía brotaba desde los primeros ensayos", afirma José Ignacio Lapido.

¿POSIBLE CONTINUIDAD?

Ahora que enfilan los últimos conciertos de su gira de reunión, los miembros de 091 no tienen más remedio que afrontar el futuro inminente que está por llegar, más aún después de un año tan exitoso. Según García, el planteamiento que tienen es el mismo que dijeron al anunciar su vuelta, "acabar este año y ya está". "No hay otro planteamiento ahora mismo a no ser que ocurriera un milagro", subraya.

El bajista, Jacinto Ríos, explica que cuando en 1996 publicaron Último concierto estaban seguros del final, pero deja una puerta abierta a la continuidad: "Eso ahora no podemos decir que jamás volveremos nunca. No tenemos palabra para eso después de haber vuelto tras veinte años".

"No tenemos credibilidad en ese aspecto", apostilla José Ignacio, quien además destaca que tienen "pendiente esa conversación" entre ellos. Es entonces cuando aparece Víctor Lapido para zanjar: "Hace veinte años hubiéramos dicho que no seguro, pero ahora tenemos que decirlo con la boca pequeña. En diciembre pararemos, eso seguro".

ÚLTIMOS CONCIERTOS

Decidan lo que decidan, lo que está claro es que aún les quedan unos cuantos conciertos por delante, el primero de ellos este mismo sábado 8 de octubre en la Sala Razzmatazz 2 de Barcelona. Después pasarán por Jaén (15 de octubre, Pabellón Semicubierto IFEJA) y Sevilla (22 de octubre, Festival Interestelar).

Después será turno para Madrid (29 de octubre, La Riviera), Valencia (12 de noviembre, Sala Repvblicca), Bilbao (19 de noviembre, Santana 27), Málaga (9 de diciembre, Auditorium Club) y El Ejido (10 de diciembre, Teatro Auditorio). Después, ni ellos mismos saben qué pasará. Quizás le hayan pillado el truco a esta maniobra de resurreción.