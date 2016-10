Pacma denuncia ante la Junta "maltrato a los animales" y otras "irregularidades" en cinco encierros

Viernes, 7 octubre 2016

Política

Guadalajara | eldiadigital.es

Según la denuncia, hecha también pública ante los medios de comunicación a través de su presidenta, Silvia Barquero, en estos encierros "se incumple sistemáticamente el Reglamento de Festejos Taurinos populares de Castilla La Mancha" porque las autoridades "no aseguran su cumplimiento en Guadalajara".

Barquero lamenta que se permitan en estos encierros vehículos no autorizados así como el que no se haya delimitado la zona de celebración del mismo y espera que a raíz de esta denuncia administrativa se diriman responsabilidades. No descartan acudir a la vía judicial si a través de la vía administrativa no se puede asegurar el cumplimiento de la ley porque "Guadalajara se ha convertido en la ciudad sin ley", lamenta Barquero.

Desde PACMA entienden que hay una "clara permisibilidad" por parte de las autoridades con la que creen que se debe acabar.

En cuanto a la denuncia, no sólo incluye a los ayuntamientos, sino a los presidentes de cada uno de estos festejos, los delegados gubernativos, director de lidia, colaboradores y voluntarios de estos, y a los organizadores, por entender que "todos son responsables de que se cometan todas estas irregularidades", ha incidido la presidenta del partido animalista.

Barquero ha explicado como, este reglamento, en su artículo 31, "obliga" a la delimitación de la zona del encierro "mediante procedimientos considerados eficaces y suficientes" y se prohíbe "el acceso a dicha zona de cualquier vehículo ajeno a la organización del festejo". En su escrito también documentan como, en estos encierros, participan personas que "portan bebidas alcohólicas y en estado de embriaguez", algo que está prohibido.

Desde PACMA lamentan que se "maltrate" a los animales sin que las autoridades paralicen los encierros.

REUNIÓN URGENTE

Han solicitado una reunión urgente al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y tal y como han confirmado desde la Delegación de la Junta en Guadalajara a Europa Press, esta reunión se va a producir, aunque todavía no nos han señalado cual sería la fecha.

Por su parte, el delegado de la Junta, Alberto Rojo, ha señalado al ser preguntado por Europa Press sobre esta denuncia que ahora toca analizar las actas que les lleguen por parte de los delegados gubernativos de estos festejos, y también estudiarán el documento de PACMA para ver las medidas probatorias que refleja.

A partir de ahí, según Rojo, desde el punto de vista administrativo se adoptarán las medidas pertinentes en cada caso.

En este sentido, ha informado como, el pasado año, se abrieron en la provincia 314 expedientes, de ellos, según el delegado, 286 concluyeron en sanción por incumplimientos al Reglamento de Espectáculos Taurinos en Castilla-La Mancha.

Las sanciones, que pueden ser leves, graves o muy graves, y en función de ello irán desde los 300 a los 600.000 euros.