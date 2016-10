Bon Jovi anuncia gira y nuevo disco, 'This house is not for sale', para el próximo 4 de noviembre

Viernes, 7 octubre 2016

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Bon Jovi ha anunciado una veintena de fechas para su gira 'This House Is Not for Sale Tour', que comenzará el 8 de febrero de 2017 en Greenville, y nuevo álbum 'This house is not for sale' para el próximo 4 de noviembre.