Expertos en transparencia recomiendan a C-LM no "aparcar a los ex presidentes" y que los altos cargos sean "idóneos"

Viernes, 7 octubre 2016

Política

REGIÓN | eldiadigital.es

Aplicar el criterio de la idoneidad a la hora de nombrar a los altos cargos o "no dejar aparcados" a los ex presidentes regionales, que son "una oportunidad" por su "experiencia", son algunas de las recomendaciones que tanto la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi Gutiérrez, como el responsable de 'gobiernotransparente.com', Rafael Ayala, han realizado en la Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 que se celebra en las Cortes de Castilla-La Mancha.